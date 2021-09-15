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15 Eylül 2021 Çarşamba TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TV8'in yayın akışı merak ediliyor. Güne 8'de Sağlık programıyla başlayan kanalda akşam ilgiyle izlenen yarışma programı Masterchef Türkiye ekrana geliyor. İşte 15 Eylül 2021 Çarşamba TV8 yayın akışı...

15 Eylül 2021 Çarşamba TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye TV8'de

TV8'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 15 Eylül 2021 Çarşamba TV8 yayın akışına yer verdik. Güne 8'de Sağlık programıyla başlayan kanalda hemen ardından Oynat Bakalım yayınlanıyor. Akşam ise Masterchef Türkiye izleyici karşısına çıkıyor...

15 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

08.45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

09:30 Masterchef Türkiye

11:15 Paylaş Benimle

13.45 Masterchef Türkiye

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Masterchef Türkiye 

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