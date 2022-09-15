15 Eylül 2022 Perşembe hava durumu: Tüm yurt güneşe doyacak, bir damla yağmur yok!

"15 Eylül 2022 Perşembe hava durumu" merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önemli uyarılara yer verildi. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. İşte 15 Eylül 2022 Perşembe bugün hava nasıl? sorusunun yanıtı...

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15 Eylül 2022 Perşembe hava durumu: Tüm yurt güneşe doyacak, bir damla yağmur yok!

"15 Eylül 2022 Perşembe bugün hava nasıl?" sorusunun yanıtına Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama dahilinde yanıt verdik. Bu sabah gözünü yaz havasına açan vatandaşlar "15 Eylül 2022 Perşembe hava durumu" konu başlığında göz gezdiriyor. Meteorolojiden güzel haber geldi. Güneş, tüm yurt genelinde etkisini gösterecek.

15 Eylül 2022 Perşembe hava durumu: Tüm yurt güneşe doyacak, bir damla yağmur yok!

15 EYLÜL 2022 PERŞEMBE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor." ifadeleri yer aldı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

15 Eylül 2022 Perşembe hava durumu: Tüm yurt güneşe doyacak, bir damla yağmur yok!

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

15 Eylül 2022 Perşembe hava durumu: Tüm yurt güneşe doyacak, bir damla yağmur yok!

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

15 Eylül 2022 Perşembe hava durumu: Tüm yurt güneşe doyacak, bir damla yağmur yok!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 25°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 23°C

Az bulutlu

15 Eylül 2022 Perşembe hava durumu: Tüm yurt güneşe doyacak, bir damla yağmur yok!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

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