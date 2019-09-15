15 Eylül Pazar DHA Spor Gündemi
Down sendromluların olimpiyatları "Trisome Games" bu sene Türkiye'de yapılacak
(ÖZEL) Down sendromlu milli yüzücülerin hedefi şampiyonluk
- Down sendromluların olimpiyatları "Trisome Games" bu sene Türkiye'de yapılacak
- Down Sendromlu Milli Yüzücü Çağla Demir: Engelli kardeşlerim siz de spor yapın!
- Hedef madalya sayısını artırmak
SÜPER LİG
17.00 Çaykur Rizespor - Göztepe
17.00 MKE Ankaragücü - BTCTurk Yeni Malatyaspor
20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği
20.00 Yukatel Denizlispor - Konyaspor
GALATASARAY
10.30 Başkan Mustafa Cengiz, 1905 Kültür Sanat ve Spor Derneği'nin etkinliğine katılacak.
11.00 Sarı-kırmızılılarda Club Brugge maçının hazırlıkları devam edecek.
BEŞİKTAŞ
- Siyah beyazlıların ikinci başkanı Serdal Adalı'nın annesi Özen Adalı'nın cenazesi, Adana Asri Mezarlığı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertlilerde Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
13.15 Takım Alanya'ya gidecek.
14.30 Kafilenin kente gelişi.
RALLİ
- Dünya Ralli Şampiyonası'nda Marmaris 1, Gökçe, Çiçekli ve Marmaris 2 etapları koşulacak.
14.15 Şampiyonanın ödül töreni gerçekleştirilecek.
FIBA 2019 DÜNYA KUPASI
11.00 Fransa - Avustralya (3./4.'lük maçı)
15.00 Arjantin - İspanya (Final)
TFF BİRİNCİ LİG
16.30 Bursaspor - Osmanlıspor
16.30 İstanbulspor - Giresunspor
19.00 Adanaspor - Adana Demir
19.00 Ekol Göz Menemenspor - Akhisarspor
- TFF 2'nci ve TFF 3'üncü Lig'de 3'üncü hafta maçları oynanacak.
VOLEYBOL
- 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası
21.30 Filenin Efeleri, C Grubu'ndaki üçüncü maçında ev sahibi Slovenya ile karşılaşacak.
- Kadınlar Balkan Kupası
17.00 Ok Zeleznicar Lajkovac - Türk Hava Yolları
BASKETBOL
- Gloria Cup Finali
18.30 Anadolu Efes - CSKA Moskova
GÜREŞ
- Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası devam edecek.
TENİS
10.00-17.00 "Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası ödül töreniyle sona erecek. (ANKARA)
AVRUPA'DAN FUTBOL
15.30 Feyenoord - Den Haag (Orkun Kökçü)
16.00 Bournemouth - Everton (Cenk Tosun)
17.00 Celta Vigo - Granada (Okay Yokuşlu, İsmail Köybaşı)
18.00 Wolfsberger - Austria Wien (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi rakibi)
19.00 Roma - Sassuolo (Mert Çetin, Mert Müldür, *Cengiz Ünder sakat) (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi rakibi)
19.00 Paderborn - Schalke 04 (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)
19.00 Krasnodar - Krylya (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi rakibi)
19.00 Slovan Bratislava - Spartak Trnava (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakibi)
19.30 Valladolid - Osasuna (Enes Ünal)
21.45 Verona - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
22.00 Betis - Getafe (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi rakibi)
DHA
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