15 gündür akıyor ESKİ bakıyor

Eskişehir'in 71 Evler Mahallesi'nde arıza nedeniyle 15 gündür boşa akarak kötü kokuya sebep olan su borusunun tamir edilmemesinden dolayı vatandaşlar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ESKİ) tepki gösterdi.

71 Evler Mahallesi Muratdağı sokakta yaşayan vatandaşlar, sokaktaki su borusu arızasının 15 gündür devam ettiğini iddia etti. ESKİ'ye defalarca telefon edildiğini, sorunun çözümü için başvuru oluşturduklarını ifade eden vatandaşlar, akan suyun kötü kokuya sebep olduğunu söyledi. Patlak sebebiyle evlerdeki musluklardan akan suyun azaldığını belirten vatandaşlar, arızaya müdahale edilmemesine tepki gösterdi.

Soruna 15 gündür çözüm getirmeyen ESKİ'ye tepki gösteren mahalle sakini Ümmühan Erdağ, "15 gündür var. Birkaç kere aradık, komşular da aradı. Oğlum ve kendim de aradım, sıraya koyuyoruz diyorlar. Ama gelmiyorlar. Kimimize de bu zamana kadar bize söyleyen olmadı diyorlar. 15 gündür herkes arıyor. Komşular da şikâyetçi. Evdeki sularımızda da azalma var. Bize, "muslukları kapatın, az harcayın" diyorlar. Ama boşa akanları hiç görmüyorlar. Bu akan sular nereden çıkıyor? Yazık değil mi? Günah. Su caddeye kadar akıyor. Ufak bir patlak var. 15 gün oldu. Az diyorduk ama şu anda bayağı bir akıyor" dedi.

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"Kokudan oturamıyoruz"

Su arızasının giderilmediği için sokak üzerinde kötü koku yayıldığını belirten mahalle sakini Sema Çelik ise ESKİ'ye şu sözlerle tepki gösterdi:

"15 gündür suyumuz akmıyor. Kaça sefer aradık gelmediler. Şikâyetçi olacaktık, olamadık. Koku yapıyor, oturamıyoruz. Su evlerin temellere vuruyor. 3-4 sefer aradılar, su yetkililerini aradık ancak "geleceğiz" diyerek gelmediler, bizi oyalıyorlar. Üzülüyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)