15 gündür haber alınamıyordu! Turşu bidonu sayesinde bulundu

Düzce'de turşu almak için bodrum kata inen kişiler, birkaç gündür kayıp olan İbrahim Kuvancak'ı cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemeleri sonucu ölüm nedeninin intihar sonucu kaynaklandığı belirtilirken adamın cansız bedeni gelen sağlık ekipleri tarafından morga kaldırıldı.

Düzce'de bir süredir kendisinden haber alınamayan İbrahim Kuvancak isimli vatandaşın hayatından şüphe ediliyordu. Her yerde aranan şahsın ölüsü, bodrum kata turşu bidonu almaya inen komşuları tarafından görüldü.

15 GÜNDÜR KAYIPTI

Düzce'nin Beyciler Mahallesi'nde bulunan Çavuşlar TOKİ'de oturan 45 yaşındaki İbrahim Kuvancak, kısa süre önce eşi tarafından terk edildi. Bunalıma giren ve yaklaşık 15 gündür yakınlarının haber alamadığı Kavuncak, annesine ait evin bulunduğu binanın bodrumunda öğle saatlerinde komşuları tarafından ölü bulundu.

İNTİHAR ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Bodrum katından turşu bidonu almaya giden komşuları, Kuvancak'ın cansız bedeni ile karşılaşınca durumu polis ekiplerin bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından intihar ettiği belirlenen Kuvancak'ın cesedi, detaylı inceleme için adli tıp morguna kaldırıldı.