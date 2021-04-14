15 Haziran 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 15 Haziran 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

15 HAZİRAN 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

15 Haziran 2021 Salı gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



18:00

HIFK Helsinki - Honka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:00

Riteriai - Banga

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



18:30

Haka - Lahti

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

KTP - Oulu

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



19:00

Macaristan - Portekiz

UEFA Euro 2020

TRT 1, Idman TV



19:30

Palestino - Audax Ital.

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



20:00

Gais - Sundsvall

İsveç Superettan

Bilyoner TV



22:00

Fransa - Almanya

UEFA Euro 2020

TRT 1, İçtimai TV