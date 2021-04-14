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15 Haziran 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

15 Haziran 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 15 Haziran 2021 Salı maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

15 Haziran 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 15 Haziran 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

15 HAZİRAN 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

15 Haziran 2021 Salı gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

18:00
HIFK Helsinki - Honka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:00
Riteriai - Banga
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

18:30
Haka - Lahti
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
KTP - Oulu
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

19:00
Macaristan - Portekiz
UEFA Euro 2020
TRT 1, Idman TV

19:30
Palestino - Audax Ital.
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

20:00
Gais - Sundsvall
İsveç Superettan
Bilyoner TV

22:00
Fransa - Almanya
UEFA Euro 2020
TRT 1, İçtimai TV

Tayfun Altuntaş
Editör
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