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15 Haziran 2021 Salı EURO 2020 hangi maçlar var? Euro 2020 bugünün maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla başlarken futbolseverler maç programı hakkında bilgi sahibi olmak için 15 Haziran 2021 Salı EURO 2020 hangi maçlar var? Euro 2020 bugünün maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtlarını internet arama motorlarında araştırıyorlar. İşte bugünün maç programı...

15 Haziran 2021 Salı EURO 2020 hangi maçlar var? Euro 2020 bugünün maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

11 Haziran Cuma günü, A Milli Futbol Takımımızın İtalya ile oynadığı açılış maçıyla başlayan EURO 2020'de heyecan oynanan grup maçlarıyla devam ediyor. Zevki anlara sahne olan müsabakaları izlemek için bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler de 15 Haziran 2021 Salı EURO 2020 hangi maçlar var? Euro 2020 bugünün maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. Maç programı haberimizde... 

15 HAZİRAN 2021 SALI EURO 2020 HANGİ MAÇLAR VAR? EURO 2020 BUGÜNÜN MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Saat 19.00 Macaristan  - Portekiz ( F Grubu) TRT 1 

Saat 22.00 Fransa - Almanya ( F Grubu) TRT 1

14 Haziran 2021 EURO 2020 hangi maçlar var? Euro 2020 bugünün maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 GRUPLARI

A Grubu : Türkiye, İtalya, Galler, İsviçre

B Grubu : Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya

C Grubu : Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya

D Grubu : İngiltere, Hırvatistan, İskoçya, Çek Cumhuriyeti

E Grubu : İspanya, İsveç, Polonya, Slovakya

F Grubu : Macaristan, Portekiz, Fransa, Almanya

14 Haziran 2021 EURO 2020 hangi maçlar var? Euro 2020 bugünün maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 MAÇLARI 11 ŞEHİRDE OYNANACAK

UEFA Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. UEFA Euro 2020 , 60 yıllık tarihinde ilk kez 11 ev sahibi şehirde gerçekleştirilecek olması nedeniyle özel bir öneme sahip olacak.

ÜÇ GRUP MAÇI, BİR TUR 16 MAÇ

Amsterdam , Hollanda: Johan Cruijff Arena

Bükreş , Romanya: National Arena Bucharest

Budapeşte , Macaristan: Puskás Aréna

Kopenhag , Danimarka: Parken Stadium

Glasgow , İskoçya: Hampden Park

Seville , İspanya: Stadium La Cartuja Sevilla

ÜÇ GRUP MAÇI, BİR ÇEYREK FİNAL

Bakü , Azerbaycan:

Münih Bakü Olimpiyat Stadı , Almanya: Münih Futbol Arena

Roma , İtalya: Olimpico Roma'da

ALTI GRUP MAÇI, BİR ÇEYREK FİNAL

Saint Petersburg , Rusya: Saint Petersburg Stadyumu

FİNAL VE YARI FİNAL, 16 MAÇLIK İKİ TUR, ÜÇ GRUP MAÇI

Grup maçlarının hangi şehirlerde oynanacağı UEFA tarafından belirlendi. A Milli Futbol Takımımız A Grubunda yer aldığı için maçlarını İtalya'nın Roma şehrinde oynayacak.

Grup A : İtalya (Roma'da Olimpico) *
Grup B : Rusya (Saint Petersburg Stadyumu), Danimarka (Parken Stadyumu, Kopenhag) *
C Grubu : Hollanda (Johan Cruijff ArenA, Amsterdam ) *
D Grubu : İngiltere (Wembley Stadyumu, Londra) *, İskoçya (Hampden Park, Glasgow)
E Grubu : İspanya (La Cartuja Sevilla Stadyumu, Sevilla) *
F Grubu : Almanya (Fußball Arena München, Münih) *, Macaristan (Ferenc Puskás Stadyumu, Budapeşte)

14 Haziran 2021 EURO 2020 hangi maçlar var? Euro 2020 bugünün maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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