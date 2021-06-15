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15 Haziran 2021 Salı FOX TV yayın akışı | Şef Akademi FOX TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Fox TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal Sen Çal Kapımı dizisinin tekrar bölümüyle devam ediyor. Akşam ise geçtiğimiz gün yayına başlayan Şef Akademi Fox TV' de izleyici karşısına çıkıyor. İşte 15 Haziran 2021 Salı FOX TV yayın akışı...

15 Haziran 2021 Salı FOX TV yayın akışı | Şef Akademi FOX TV'de

FOX TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını arayanlar için haberimizde 15 Haziran 2021 Salı FOX TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat ile başlayan FOX 16:00'da Yasak Elma dizisinin tekrar bölümlerini ekrana veriyor. Akşam ise geçtiğimiz gün ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan yarışma programı Şef Akademi Fox TV'de izleyici karşısına çıkıyor...

15 HAZİRAN 2021 SALI FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Sen Çal Kapımı

14:00 Şevkat Yerimdar

16:00 Yasak Elma

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Şef Akademi

22:30 Anamız Var 2

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