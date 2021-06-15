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15 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Show TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Alev Alev ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizilerinin tekrar bölümleriyle başlayan Show TV'de akşam sevilen program Güldür Güldür Show tekrar bölümleriyle ekranda oluyor. İşte 15 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışı...

15 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show TV'de

Show TV'de bugün ne var? Sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 15 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışına yer verdik. 13:00'da Sevcan'la Lezzet Yolunda ekranlarda olurken hemen ardından Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme izleyiciyle buluşuyor. Akşam ise sevilen program Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show TV ekranlarında oluyor...

15 HAZİRAN 2021 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show 

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