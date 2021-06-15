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15 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Fransa-Almanya" TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 15 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışına yer verdik. Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile güne başlayan kanalda akşam maç heyecanı devam ediyor. "Macaristan-Portekiz" karşılaşmasının ardından 21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Fransa-Almanya" TRT 1 ekranlarında oluyor...

15 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Fransa-Almanya" TRT 1'de

TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 12:45'te Kalk Gidelim ekranlarda olurken hemen ardından UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması TRT 1 ekranlarına çıkıyor. 18:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Macaristan-Portekiz" maçı canlı yayınlanırken 21:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Fransa-Almanya" TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 15 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı...

15 HAZİRAN 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

08:05 Vuslat

11:00 Tozkoparan

12:45 Kalk Gidelim

16:00 UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:50 Doğrusu Ne?

18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Macaristan-Portekiz" (Canlı)

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Fransa-Almanya" (Canlı)

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