15 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Fransa-Almanya" TRT 1'de TRT 1'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 15 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışına yer verdik. Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile güne başlayan kanalda akşam maç heyecanı devam ediyor. "Macaristan-Portekiz" karşılaşmasının ardından 21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Fransa-Almanya" TRT 1 ekranlarında oluyor...

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TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 12:45'te Kalk Gidelim ekranlarda olurken hemen ardından UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması TRT 1 ekranlarına çıkıyor. 18:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Macaristan-Portekiz" maçı canlı yayınlanırken 21:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Fransa-Almanya" TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 15 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı... 15 HAZİRAN 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI 06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 06:40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 08:05 Vuslat 11:00 Tozkoparan 12:45 Kalk Gidelim 16:00 UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması 18:00 Ana Haber (Canlı) 18:50 Doğrusu Ne? 18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Macaristan-Portekiz" (Canlı) 21:00 Kupa Akşamı (Canlı) 21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Fransa-Almanya" (Canlı) TRT 1TRT 1 Yayın akışı