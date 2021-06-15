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15 Haziran 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 15 Haziran 2021 Salı TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. 07:30'da Geziyorum ekranlarda olurken 10:30 Joseph Calleja: Mario Lanza Şarkıları yayınlanıyor Akşam ise Düşüncenin Seyir Defteri izleyici karşısına çıkıyor...

15 Haziran 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri ekranda olurken 15:00'da Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam ise Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 15 Haziran 2021 Salı TRT 2 yayın akışı...

15 HAZİRAN 2021 SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI

04:58 İstiklal Marşı

05:00 Anjelika Akbar İle Sesler

05:30 Tiyatro Dünyası

06:00 Bir Resim Bir Hikaye

06:30 Hayat Sanat

07:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

07:30 Geziyorum

08:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

09:00 Eskici

09:30 Bizim Resmimiz

10:00 Evliya Çelebi

10:30 Joseph Calleja: Mario Lanza Şarkıları (Joseph Calleja: Tribute to Mario Lanza)

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Kelimeler ve Şeyler

14:30 Koleksiyoner

15:00 Anadolu Arkeolojisi

15:30 Karalama Defteri

16:00 Mim

17:00 Murat Boncuk'la Atölye

17:30 Tiyatro Dünyası

18:00 Hayat Sanat

18:30 Eskici

19:00 Bir Resim Bir Hikaye

19:30 Tarihin Ruhu

20:00 Düşüncenin Seyir Defteri

21:00 Yabancı Sinema: 6.5 Metre (Just 6.5)

23:15 Tarih Söyleşileri

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