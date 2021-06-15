15 Haziran 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 15 Haziran 2021 Salı TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. 07:30'da Geziyorum ekranlarda olurken 10:30 Joseph Calleja: Mario Lanza Şarkıları yayınlanıyor Akşam ise Düşüncenin Seyir Defteri izleyici karşısına çıkıyor...
TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri ekranda olurken 15:00'da Anadolu Arkeolojisi yayınlanıyor. Akşam ise Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 15 Haziran 2021 Salı TRT 2 yayın akışı...
15 HAZİRAN 2021 SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı
05:00 Anjelika Akbar İle Sesler
05:30 Tiyatro Dünyası
06:00 Bir Resim Bir Hikaye
06:30 Hayat Sanat
07:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
07:30 Geziyorum
08:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
09:00 Eskici
09:30 Bizim Resmimiz
10:00 Evliya Çelebi
10:30 Joseph Calleja: Mario Lanza Şarkıları (Joseph Calleja: Tribute to Mario Lanza)
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Kelimeler ve Şeyler
14:30 Koleksiyoner
15:00 Anadolu Arkeolojisi
15:30 Karalama Defteri
16:00 Mim
17:00 Murat Boncuk'la Atölye
17:30 Tiyatro Dünyası
18:00 Hayat Sanat
18:30 Eskici
19:00 Bir Resim Bir Hikaye
19:30 Tarihin Ruhu
20:00 Düşüncenin Seyir Defteri
21:00 Yabancı Sinema: 6.5 Metre (Just 6.5)
23:15 Tarih Söyleşileri