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15 Haziran 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

15 Haziran 2022 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 15 Haziran 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

15 Haziran 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 15 Haziran 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var,  kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 15 Haziran 2022 Çarşamba maç programı...

15 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

15 Haziran 2022 Çarşamba gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


12:00
Grulla Morioka - Yamagata
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00
2.Ön Eleme Kura Çekimi
UEFA Şampiyonlar Ligi

FB TV 

19:00
Telavi - Dila Gori
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00
PK 35 - SalPa
Finlandiya Kupası

Bilyoner TV

Bölge Gündem Editör Ekibi
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