15 Haziran 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 15 Haziran 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 15 Haziran 2022 Çarşamba maç programı...

15 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

15 Haziran 2022 Çarşamba gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



12:00

Grulla Morioka - Yamagata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

2.Ön Eleme Kura Çekimi

UEFA Şampiyonlar Ligi

FB TV

19:00

Telavi - Dila Gori

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00

PK 35 - SalPa

Finlandiya Kupası

Bilyoner TV