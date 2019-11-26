15 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı kararı (2)
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Çanakkale merkezli 15 ayrı ilde düzenlenen operasyonda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü...
16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Çanakkale merkezli 15 ayrı ilde düzenlenen operasyonda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında yakalama kararı çıkartılan 1 yarbay, 3 üsteğmen, 1 yedek subay, 8 astsubay, 8 uzman çavuş olmak üzere toplam 21 askeri personelden 16'sı gözaltına alındı. 5 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Kaynak: DHA
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