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15 Kasım 2021 evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illere yattı? İşte güncel liste

Süreğen hastalığa sahip bireyler için ödenen evde bakım maaşlarının Kasım ayında hangi illerde yatırıldığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda Evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illere yattı? sorularının cevapları haberimizde... 15 Kasım 2021 evde bakım maaşı yatan iller | İşte güncel liste...

15 Kasım 2021 evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illere yattı? İşte güncel liste

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara yatırılan evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldığına bizlerde haberimizde yer verdik. 15 Kasım 2021 evde bakım maaşı yatan iller |  İşte güncel liste... 

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EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşlarını vatandaşların hesaplarına yatırdı.

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazan yere tıkladıktan sonra karşınıza çıkan ekranda aylığın yatıp yatmadığını görebilirsiniz.

e- Devlet  evde bakım parası sorgulama ekranı

15 Kasım 2021 evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illere yattı? İşte güncel liste

15 KASIM 2021 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER İŞTE GÜNCEL LİSTE | EVDE BAKIM MAAŞLARI HANGİ İLLERE YATTI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşlarını vatandaşların hesaplarına yatırdı. 15 Kasım 2021 Pazartesi gününden itibaren evde bakım maaşı yatan iller şöyle:

1- Tokat    
2- Edirne    
3- Hatay
4- Karabük    
5- Çanakkale    
6- Balıkesir
7- Kırıkkale    
8- Aksaray    
9- Afyonkarahisar
10- Diyarbakır    
11- Antalya    
12- Sakarya
13- İstanbul    
14- Samsun    
15- Bilecik
16- Manisa    
17- Uşak    
18- Kocaeli
19- Bursa

Tayfun Altuntaş
Editör
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