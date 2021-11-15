15 Kasım 2021 evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illere yattı? İşte güncel liste
Süreğen hastalığa sahip bireyler için ödenen evde bakım maaşlarının Kasım ayında hangi illerde yatırıldığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda Evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illere yattı? sorularının cevapları haberimizde... 15 Kasım 2021 evde bakım maaşı yatan iller | İşte güncel liste...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara yatırılan evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldığına bizlerde haberimizde yer verdik. 15 Kasım 2021 evde bakım maaşı yatan iller | İşte güncel liste...
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşlarını vatandaşların hesaplarına yatırdı.
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazan yere tıkladıktan sonra karşınıza çıkan ekranda aylığın yatıp yatmadığını görebilirsiniz.
e- Devlet evde bakım parası sorgulama ekranı
15 KASIM 2021 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER İŞTE GÜNCEL LİSTE | EVDE BAKIM MAAŞLARI HANGİ İLLERE YATTI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşlarını vatandaşların hesaplarına yatırdı. 15 Kasım 2021 Pazartesi gününden itibaren evde bakım maaşı yatan iller şöyle:
1- Tokat
2- Edirne
3- Hatay
4- Karabük
5- Çanakkale
6- Balıkesir
7- Kırıkkale
8- Aksaray
9- Afyonkarahisar
10- Diyarbakır
11- Antalya
12- Sakarya
13- İstanbul
14- Samsun
15- Bilecik
16- Manisa
17- Uşak
18- Kocaeli
19- Bursa