15 Kasım 2021 evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illere yattı? İşte güncel liste

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara yatırılan evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldığına bizlerde haberimizde yer verdik. 15 Kasım 2021 evde bakım maaşı yatan iller | İşte güncel liste...

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşlarını vatandaşların hesaplarına yatırdı.

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazan yere tıkladıktan sonra karşınıza çıkan ekranda aylığın yatıp yatmadığını görebilirsiniz.

e- Devlet evde bakım parası sorgulama ekranı

15 KASIM 2021 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER İŞTE GÜNCEL LİSTE | EVDE BAKIM MAAŞLARI HANGİ İLLERE YATTI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşlarını vatandaşların hesaplarına yatırdı. 15 Kasım 2021 Pazartesi gününden itibaren evde bakım maaşı yatan iller şöyle:

1- Tokat

2- Edirne

3- Hatay

4- Karabük

5- Çanakkale

6- Balıkesir

7- Kırıkkale

8- Aksaray

9- Afyonkarahisar

10- Diyarbakır

11- Antalya

12- Sakarya

13- İstanbul

14- Samsun

15- Bilecik

16- Manisa

17- Uşak

18- Kocaeli

19- Bursa