Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 15 Kasım 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

15 KASIM 2021 PAZARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

15 Kasım 2021 Pazartesi günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

00:15

Fluminense - Palmeiras

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



00:15

Coritiba - Brasil de Pelotas

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



01:00

Ceara - Sport Recife

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



01:00

Chapecoense - Juventude

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

01:00

Vitoria - Cruzeiro

Brezilya Serie B

Bilyoner TV