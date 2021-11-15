TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

15 KASIM 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

Pazartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 15 Kasım 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var.

15 KASIM 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Hayatım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Sana Söz

18:30 Star Haber

20:00 Yerli Sinema Düğün Dernek

15 KASIM 2021 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 Masterchef

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef (Yeni Bölüm)

15 KASIM 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Evim Şahane

13.00Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)

15 KASIM 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)

15 KASIM 2021 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Baş Belası

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)

15 KASIM 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Bir Başka Güzel

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Bir Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10 Senin Hayatın

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Üç Kuruş

15 KASIM 2021 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:00Opera Dünyası

08:30Sarayın Lezzetleri

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30İzler Suretler

09:50Berceste

10:00Koleksiyoner

10:30Muasır

11:00Anadolu Arkeolojisi

11:30Tarihin Ruhu

12:00Hayat Sanat - Kolaj

12:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

13:00İhmal Edilebilir Nasihatler

14:00Sinema +

14:45Aramızda Müzik Var

15:30Muhayyelat

16:00Belgesel: Para

16:30Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

17:30Geri Dönüşen Sanat

17:45Geleneksel Kıyafetler

18:00Hayat Sanat

18:30Bizim Resmimiz

19:00Evliya Çelebi

19:45Fotoğraflar

20:00İstanbul, Müzik ve Tarih

20:45Yeryüzleri

21:00Düşüncenin Seyir Defteri

22:00Yabancı Sinema: Unutulmuş Dizeler (Oblivion Verses)

23:45Eşik

15 KASIM 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

06:05 Şampiyon

09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:30Tozkoparan İskender

11:45Gönül Dağı

14:00Bizim Köyün Kızları

16:45Seksenler

19:00Ana Haber

19:55İddiaların Aksine

20:00Alparslan: Büyük Selçuklu