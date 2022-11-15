15 Kasım 2022 Salı günlük burç yorumları | Koç, artık yoluna bakmalısın, Oğlak, bencillik etmeyi bırak!

Günlük burç 15 Kasım 2022 Salı yorumları meraklıları tarafında araştırılmaya devam ediyor. Bugün burçlar bize neler söylüyor. Hangi burcu neler bekliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bugün neler bekliyor?

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15 Kasım 2022 Salı günlük burç yorumları | Koç, artık yoluna bakmalısın, Oğlak, bencillik etmeyi bırak! 1

Günlük burç yorumlarına göre 15 Kasım 2022 gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

15 Kasım 2022 Salı günlük burç yorumları | Koç, artık yoluna bakmalısın, Oğlak, bencillik etmeyi bırak! 2

SEVGİLİ KOÇ; Kendini verdiğin değerin farkına varacağın bir gündesin. Yaşadıkların şeylerden dolayı net bir şekilde alacağın kararlar senin bundan sonraki hayatını şekillendirecek. Değer vermeyene sende değer verme. Yoluna bak ve hayalini kurduğun şeyleri gerçekleştirmek için bir şeyler yap.

SEVGİLİ BOĞA; Bugün sabah saatlerinde alacağın bir telefon sonrası kafanda bir türlü çözüme kavuşturamadığın konular yoluna girecek. Derin bir nefes al ve olanlar iyiliğine olması için elini taşın altına koymasını bil. Yerinde durarak ileri gidemezsin. Yeri geldiğinde yardım istemesini bil .

SEVGİLİ İKİZLER; Gün senin için biraz zor geçebilir. İş hayatında yaşayacağın bazı problemler gün sonuna kadar elini kolunu bağlayabilir. Moral bozmamaya çalışarak çözüm üretmeye çalış. Göz önünde olup takdir edileceğin günler çok yakında. Biraz daha sabır.

SEVGİLİ YENGEÇ; Güne ne yaptım da bunları yaşıyorum diye düşünerek başlayabilirsin. Sen elinden gelenin fazlasını yaptığını düşünsen de hiç öyle değil. Hem iş hayatında hem de aşk hayatında yaşanan problemlerde senin de kusurların var. Hatalarını kabul etmeli ve kimseyi yok yere kırmamalısın.

SEVGİLİ ASLAN; Kendini derinlerde bir yerde yapayalnız hissedeceğin bir gündesin. Elini uzatacak sesini duyacak kimsen olmadığını düşünebilirsin. Ancak dikkatli bir şekilde etrafına bakarsan senin için dört dönmeye hazır birileri var. Kendini kısıtlama ve hayattan soyutlama. İstediğin şeyleri yaşamaya çalış.

SEVGİLİ BAŞAK; Her şeyin üst üste geldiği bu dönemde alacağın bazı telefonla apar bazı kaçamaklar yapabilirsin. Her şeyi uzakta bırakarak yalnızca kendini dinlemek isteyeceksin. Yaşadıklarını ve yaşayacaklarını düşünmek sana hiçbir şey kazandırmıyor. Bunu fark et ve yalnıza anı yaşamaya çalış.

SEVGİLİ TERAZİ; Kendini yorgun ve bitkin hissedeceğin bu günde neyi nasıl yapacağını bilemeyeceksin. Her şey sanki senin daha da dibe batman için gerçekleşiyor diye düşünebilirsin. Ancak hiçbir şey göründüğü gibi değil. Yaşanan her şeyde bir mesaj vardır ve bunu anlamak da sana kalıyor.

SEVGİLİ YAY; Gün sizin için epey bir hareketli geçeceğe benziyor. Hem özel hem de iş hayatınızda temponun aktif olacağı bir gündesiniz. Eliniz ayağınız biraz birbirine dolanacağa benziyor. Her şeyi çözebilecek bir potansiyele sahi olduğunu unutma ve işe koyul. Her şey çorap söküğü gibi gelecek.

SEVGİLİ AKREP; Bugün havanında etkisiyle hiçbir şey yapmak istemeyeceksiniz. Eliniz kolunuz bağlı bir şekilde düşünüp duracaksınız gibi. Uzun zamandır aklınızda olan ancak bir türlü gündeme getirmekten korktuğunuz şeyler için sakin bir şekilde düşünüp eyleme geçmek için bazı planlar yapabilirsin.

SEVGİLİ OĞLAK; Maddi sıkıntıların seni daraltacağı bu günde yardım istemekten çekinme. Kendini düşünmekten çıkmaz bir yola sokmak yerine çözüm aramaya çalış. Kimsenin dört dörtlük olmadığını bilmelisin. Kötü günleri yalnızca sen yaşamıyorsun. Bencilliğin değil çözüm üretmenin sırası.

SEVGİLİ KOVA; Güne alacağınız bir telefon sayesinde güzel bir başlangıç yapacaksınız. Hayalini kurduğunuz ve uzun süredir olmasını istediğiniz şeyler yavaş yavaş gerçekleşiyor. Beklediğin bir telefonda bugün geleceğe benziyor. Elin ayağına bir hayli dolaşacak.

SEVGİLİ BALIK; Bugün gergin ve agresif bir güne uyanacaksınız. iş hayatınızda sizi yoran ve yıpratan insanlara karşı alacağınız tavırlar deprem etkisi yatacak gibi duruyor. Sözünü sakınma ancak kalp de kırmamaya çalış. Problemler birilerine karşı cephe alarak çözüme kavuşmaz.

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