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15 Kasım İSKİ su kesintisi | İstanbul su kesintisi son dakika

15 Kasım Pazar günü İstanbul geneli için İSKİ tarafından yayımlanacak olan su kesinti programını Arıza Kesinti başlığı altında haberimizde derledik. İşte vatandaşların sıkça bilgi almaya çalıştığı 15 Kasım İSKİ su kesintisinin listesi...

15 Kasım İSKİ su kesintisi | İstanbul su kesintisi son dakika

İSKİ tarafından vatandaşların tedbirli olması için yayımladığı ilçe ve saatlere göre İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintilerinin bilgilerine haberimizde yer verdik. İşte 15 Kasım Pazar tarihi için yaşanması beklenen su kesintilerinin ayrıntıları...

ARIZA KESİNTİ

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, 15 Kasım Pazar tarihinde henüz planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Yeni veriler yayımlandığında haberimiz güncellenecektir.

İSKİ ÇALIŞMA SAATLERİ

İSKİ, hafta içi her gün 08:30 – 12:00 / 13:00 – 16:30 saatleri arasında; Cumartesi günü ise 09:00 – 13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İSKİ, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ile 1 Ocak, 1 Mayıs, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatiller günlerinde hizmet vermez.

Okan Gül
Video Editörü


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