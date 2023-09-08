15 katlı bina saniyeler içinde patlayıcı ile yerle bir oldu

Malatya'da asrın felaketi sonrası ağır hasar alan yüksek katlı binalar, patlayıcı kullanılarak yıkılıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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15 katlı bina saniyeler içinde patlayıcı ile yerle bir oldu

Malatya'da asrın felaketi sonrası ağır hasar alan yüksek katlı binalar, patlayıcı kullanılarak yıkılıyor. Bugün de 15 katlı bir bina 130 kilo patlayıcı ile saniyeler içerisinde yıkıldı.

6 Şubat depremlerinden ağır hasar alan illerden biri olan Malatya'da çok katlı binaların patlayıcı kullanılarak yıkımlarına hız verildi. Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde yüksek katlı binalar patlayıcı madde kullanılarak yıkılıyor. 6 Şubat'ta bir bloku yıkılan Seyri İstanbul Konutları'nın ağır hasar alan 15 katlı bir bloku bugün güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından 130 kilogram patlayıcı kullanılarak saniyeler içerisinde yıkıldı.

Patlatma öncesi binanın yanında bulunan konteyner kentte yaşayan vatandaşlar güvenlik gerekçesi ile tahliye edildi.

Malatya'ya gelerek patlatma ile süren yıkımları inceleyen Türkiye Patlayıcı Mühendisliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Kahriman, deprem bölgesinde 600 bine yakın binanın etkilendiğini söyledi. Kontrollü patlatma ile bina yıkımının zorluklarına da değinen Kahriman, "Patlayıcı ile bina yıkımında risk olabiliyor. Hasarlı binalara ekip giriyor, hazırlık yapıyor. Bu nedenle burada çalışma yapan tüm ekipleri kutluyorum. Buradaki riskleri önemsemeden, bir dokuma işçisi gibi burada çalışma yaptıklarını görüyorum. Başkalarının giremeyeceği bir işi yapmaya çalışıyorlar" dedi.

15 katlı bina saniyeler içinde patlayıcı ile yerle bir oldu

15 katlı bina saniyeler içinde patlayıcı ile yerle bir oldu

15 katlı bina saniyeler içinde patlayıcı ile yerle bir oldu

15 katlı bina saniyeler içinde patlayıcı ile yerle bir oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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