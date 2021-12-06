15 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
15 Mart 2022 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 15 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 15 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 15 Mart 2022 Salı maç programı...
15 MART 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
15 Mart 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
13:00
Daejeon Citizen - Ansan Greeners
Güney Kore 2.Ligi
Bilyoner TV
13:30
Gimpo - Asan
Güney Kore 2.Ligi
Bilyoner TV
14:00
Gagra - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovnuli Liga Youtube
14:05
Perth Glory - CC Mariners
Avustralya A Ligi
Bein Sports 4, Bilyoner TV
16:45
Al Jazira - Al Ittihad
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
17:00
Juventus - Liverpool
UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final
UEFA TV
17:00
PSG - Salzburg
UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final
UEFA TV
Futbol
19:00
Hegelmann Litauen - FK Panevezys
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
20:30
Floridsdorfer - Kapfenberg Bulls
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Brescia - Benevento
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Cittadella - Reggina
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Como - Ternana
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Cosenza - Lecce
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Crotone - Frosinone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Vicenza - Parma
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:45
Legia Varşova - Termalica
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:00
Kauno Zalgiris - Dziugas Telsiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
21:00
Bastia - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
JDA Dijon - Le Havre
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Nancy - Paris FC
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Nimes - Auxerre
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Niort - Sochaux
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Pau - Grenoble
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Quevilly Rouen - Ajaccio
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Rodez - Guingamp
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Toulouse - Amiens
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4, Bilyoner TV
21:00
Valenciennes - Caen
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:30
Alessandria - Monza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
23:00
Ajax - Benfica
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
CBC Sport, Exxen TV
23:00
Manchester Utd - Atletico Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
CBC Sport, Exxen TV