15 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 15 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 15 Mart 2022 Salı maç programı...

15 MART 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

15 Mart 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

13:00

Daejeon Citizen - Ansan Greeners

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV

13:30

Gimpo - Asan

Güney Kore 2.Ligi

​​​​​​​Bilyoner TV

14:00

Gagra - Telavi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovnuli Liga Youtube

14:05

Perth Glory - CC Mariners

Avustralya A Ligi

Bein Sports 4, ​​​​​​​Bilyoner TV

16:45

Al Jazira - Al Ittihad

BAE Arap Körfez Ligi

​​​​​​​Bilyoner TV

17:00

Juventus - Liverpool

UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final

UEFA TV

17:00

PSG - Salzburg

UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final

UEFA TV

Futbol

19:00

Hegelmann Litauen - FK Panevezys

Litvanya A Lyga

​​​​​​​Bilyoner TV

20:30

Floridsdorfer - Kapfenberg Bulls

Avusturya 1. Ligi

​​​​​​​Bilyoner TV

20:30

Brescia - Benevento

İtalya Serie B

​​​​​​​Bilyoner TV

20:30

Cittadella - Reggina

İtalya Serie B

​​​​​​​Bilyoner TV

20:30

Como - Ternana

İtalya Serie B

​​​​​​​Bilyoner TV

20:30

Cosenza - Lecce

İtalya Serie B

​​​​​​​Bilyoner TV

20:30

Crotone - Frosinone

İtalya Serie B

​​​​​​​Bilyoner TV

20:30

Vicenza - Parma

İtalya Serie B

​​​​​​​Bilyoner TV

20:45

Legia Varşova - Termalica

Polonya Ekstraklasa

​​​​​​​Bilyoner TV

21:00

Kauno Zalgiris - Dziugas Telsiai

Litvanya A Lyga

​​​​​​​Bilyoner TV

21:00

Bastia - Dunkerque HB

Fransa Ligue 2

​​​​​​​Bilyoner TV

21:00

JDA Dijon - Le Havre

Fransa Ligue 2

​​​​​​​Bilyoner TV

21:00

Nancy - Paris FC

Fransa Ligue 2

​​​​​​​Bilyoner TV

21:00

Nimes - Auxerre

Fransa Ligue 2

​​​​​​​Bilyoner TV

21:00

Niort - Sochaux

Fransa Ligue 2

​​​​​​​Bilyoner TV

21:00

Pau - Grenoble

Fransa Ligue 2

​​​​​​​Bilyoner TV

21:00

Quevilly Rouen - Ajaccio

Fransa Ligue 2

​​​​​​​Bilyoner TV

21:00

Rodez - Guingamp

Fransa Ligue 2

​​​​​​​Bilyoner TV

21:00

Toulouse - Amiens

Fransa Ligue 2

Bein Sports 4, ​​​​​​​Bilyoner TV

21:00

Valenciennes - Caen

Fransa Ligue 2

​​​​​​​Bilyoner TV

22:30

Alessandria - Monza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

23:00

Ajax - Benfica

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16

CBC Sport, Exxen TV

23:00

Manchester Utd - Atletico Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16

CBC Sport, Exxen TV