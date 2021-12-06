15 Mart 2022 Salı günün spor manşetleri | Dev derbide kazanan cimbom!15 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıMilyonlar rahatlayacak: Brent petrol düştü, motorine 2 lira 33 kuruş indirim geldi! Bugünden itibaren pompaya yansıdıKıraç, Özgür Demirtaş'ın eski paylaşımlarını masaya saçtı: Para için umut bağlayanlar, yeniden düşünebilirler belkiMeteoroloji uyardı: Buzlanma ve dona dikkat! Saat verildi, çok sayıda il ve bölgede kar yağışı etkili olacak!Seeing that your friends is crying in a dreamSeeing a snake in water in a dreamTo get stolen your phone in a dreamRunning away from snake in a dreamFinding hair in the food in a dream
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15 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

15 Mart 2022 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 15 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

15 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 15 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 15 Mart 2022 Salı maç programı...

15 MART 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG  KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

15 Mart 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

13:00
Daejeon Citizen - Ansan Greeners
Güney Kore 2.Ligi
Bilyoner TV

13:30
Gimpo - Asan
Güney Kore 2.Ligi
​​​​​​​Bilyoner TV

14:00
Gagra - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovnuli Liga Youtube

14:05
Perth Glory - CC Mariners
Avustralya A Ligi
Bein Sports 4, ​​​​​​​Bilyoner TV

16:45
Al Jazira - Al Ittihad
BAE Arap Körfez Ligi
​​​​​​​Bilyoner TV

17:00
Juventus - Liverpool
UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final
UEFA TV

17:00
PSG - Salzburg
UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final
UEFA TV

Futbol
19:00
Hegelmann Litauen - FK Panevezys
Litvanya A Lyga
​​​​​​​Bilyoner TV

20:30
Floridsdorfer - Kapfenberg Bulls
Avusturya 1. Ligi
​​​​​​​Bilyoner TV

20:30
Brescia - Benevento
İtalya Serie B
​​​​​​​Bilyoner TV

20:30
Cittadella - Reggina
İtalya Serie B
​​​​​​​Bilyoner TV

20:30
Como - Ternana
İtalya Serie B
​​​​​​​Bilyoner TV

20:30
Cosenza - Lecce
İtalya Serie B
​​​​​​​Bilyoner TV

20:30
Crotone - Frosinone
İtalya Serie B
​​​​​​​Bilyoner TV

20:30
Vicenza - Parma
İtalya Serie B
​​​​​​​Bilyoner TV

20:45
Legia Varşova - Termalica
Polonya Ekstraklasa
​​​​​​​Bilyoner TV

21:00
Kauno Zalgiris - Dziugas Telsiai
Litvanya A Lyga
​​​​​​​Bilyoner TV

21:00
Bastia - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2
​​​​​​​Bilyoner TV

21:00
JDA Dijon - Le Havre
Fransa Ligue 2
​​​​​​​Bilyoner TV

21:00
Nancy - Paris FC
Fransa Ligue 2
​​​​​​​Bilyoner TV

21:00
Nimes - Auxerre
Fransa Ligue 2
​​​​​​​Bilyoner TV

21:00
Niort - Sochaux
Fransa Ligue 2
​​​​​​​Bilyoner TV

21:00
Pau - Grenoble
Fransa Ligue 2
​​​​​​​Bilyoner TV

21:00
Quevilly Rouen - Ajaccio
Fransa Ligue 2
​​​​​​​Bilyoner TV

21:00
Rodez - Guingamp
Fransa Ligue 2
​​​​​​​Bilyoner TV

21:00
Toulouse - Amiens
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4, ​​​​​​​Bilyoner TV

21:00
Valenciennes - Caen
Fransa Ligue 2
​​​​​​​Bilyoner TV

22:30
Alessandria - Monza
İtalya Serie B
Bilyoner TV

23:00
Ajax - Benfica
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
CBC Sport, Exxen TV

23:00
Manchester Utd - Atletico Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
CBC Sport, Exxen TV

  

Bölge Gündem Editör Ekibi
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