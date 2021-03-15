15 Mart altın fiyatları 2021? Altın fiyatları bugün 2021! Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL? Yatırımcıların gözdesi olan altın, piyasalarda yeni haftaya yükselişle başladı. Altının 15 Mart 2021 fiyatını merak edenler ise 15 Mart altın fiyatları 2021? Altın fiyatları bugün 2021! Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL? sorularıyla internette aratmalara başladı. İşte bugünkü altın fiyatları...

1 14 15 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR 2021? BUGÜN ALTIN NE KADAR OLDU? GRAM ALTIN FİYATI 2021 Alış: 420,82 TL Satış: 420,90 TL