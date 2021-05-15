15 Mayıs 2021 Cumartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

15 Mayıs 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı nedir? TV8'de bugün hangi programlar var? gündüz "Süper 1 Takım" programı var. 20.00'da ise ilgiyle izlenen yarışma Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de...

15 MAYIS 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Doğduğun Ev Kaderindir

13:30 Salur Kazan

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler