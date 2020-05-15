15 Mayıs bugün hangi diziler var? |15 Mayıs Cuma yayın akışı

15 Mayıs Cuma bugün hangi diziler var? Koronavirüs yüzünden dizilere ara verilmiş ve artık TV'de eski filmler yer almaya başladı. Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 15 Mayıs Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

15 MAYIS BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 15 Mayıs Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

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15 Mayıs Cuma ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Evde Biz Bize

16.20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

21:00 Jumanji: Vahşi Orman

23:15 Kardeş Payı

00:30 Son Durak

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15 Mayıs Cuma KANAL D Yayın Akışı

07.30 BALÇİÇEK İLE DR. CANKURTARAN

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

10:45 Aşk-ı Memnu

13.00 Arda'nın Mutfağı

13:45 Gelinim Mutfakta

16:15 ARKA SOKAKLAR

18:45 Kanal D ANA HABER

20:15 Arka Sokaklar

00:00 Beyaz Show

02:00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

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15 Mayıs Cuma STAR TV Yayın Akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09.30 EVDE HAREKET ZAMANI

10.45 KİRALIK AŞK

13:30 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16.45 Erkenci Kuş

18:45 STAR HABER

20:00 MEDCEZİR

00:30 ARAMIZDA KALSIN

02:30 HALİL NECİPOĞLU İLE RAMAZAN BEREKETİ

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15 Mayıs Cuma SHOW TV Yayın Akışı

06:00 KUAFÖRÜM SENSİN

08:00 Gelin Evi

13:00 Kalp Atışı

14:45 Refika İle Test Mutfağı

15:30 Pis Yedili

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 İçerde

01:30 Bekir Köseoğlu ile Sahur Vakti

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15 Mayıs Cuma FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

13:00 REFİKA İLE ÖZE DÖNÜŞ

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 FATİH PORTAKAL İle Fox Ana Haber

20:30 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

23:30 ÖLÜMÜ GÖR

02:00 FATİH SAVAŞ İLE SAHUR SOHBETLERİ

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15 Mayıs Cuma TV8 Yayın Akışı

07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

09:45 Kızım

10:45 Para Bende

12:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

16:15 Survivor Panorama / Canlı

20:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:00 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm

02:30 Oynat Bakalım

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15 Mayıs Cuma TRT1 Yayın Akışı

05.30 Sağlıklı Mutfak

08:40 Yamak Ahmet

09:30 İyi Fikir

10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanımlar"

11:40 Tam Zamanı

12:15 Dert Ortağı

12:45 Zinde Kal

13:45 Sağlıklı Mutfak

14:45 Uzaktan Erişim

16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:55 Ramazan Sevinci

20:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

22:05 Ev Yapımı

23:55 Mesnevi'den Hikayeler

00:20 Kuşlarla Yolculuk

00:50 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre

23:40 Kuşlarla Yolculuk