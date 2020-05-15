15 Mayıs Koronavirüs Tablosu | İstanbul, Ankara koronavirüs haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs durumununa dair verileri her gün düzenli olarak açıklamakta. İşte ülkemizdeki 15 Mayıs koronavirüs tablosu...

Türkiye'deki güncel corona verileri açıklandı. Bakan Koca bugün virüs nedeniyle 48 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklanan son verilerin ardından Türkiye'deki toplam vefat sayısı 4 bin 55'e yükseldi.

Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayının bu günlerinde alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgın ne kadar kontrol altına alınmış olsa da salgının devam etmesi nedeniyle vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 14 Mayıs Korona (Covid-19) tablosu son durum nedir? konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsüyle ilgili güncel veriler açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre bugün 38 bin 565 test yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1708 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 48 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 146 bin 457, can kaybı 4055 oldu.

Son 24 saatte 2103 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 106 bin 133 oldu.

14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 34 bin 821 test yapıldı. Bu kapsamda 1635 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 55 hasta vefat etti, 2 bin 315 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 508 bin 824, toplam vaka sayısı 144 bin 749 ve toplam vefat sayısı 4 bin 7'ye ulaştı. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 963, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 508, iyileşen hasta sayısı 104 bin 30 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu:

Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe." paylaşımında bulundu.

DÜNYADA SON DURUM

Tüm dünyanın yoğun olarak küresel bir mücadele sürdüğü Kovid-19'un bulaştığı kişi sayısı dünya genelinde 4 milyon 527 bin 811'e ulaştı.

Dünyanın önde gelen istatistik bilgilerinin paylaşıldığı "Worldometer" internet sitesine göre Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada hayatını kaybedenlerin sayısı 303 bin 438, salgını atlatarak sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 1 milyon 706 bin 174 kişi oldu.

SALGININ MERKEZİ ABD OLDU

Salgının ilk çıkış noktası olan Çin'i geçen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 457 bin 593, salgın nedeniyle 86 bin 912 yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"İspanya (272 bin 646), Rusya (252 bin 245), İngiltere (233 bin 151), İtalya (223 bin 96), Brezilya (203 bin 165), Fransa (178 bin 870), Almanya (174 bin 975), Türkiye (144 bin 749), İran (114 bin 533), Çin (82 bin 933), Hindistan (82 bin 103), Peru (80 bin 604), Kanada (73 bin 401), Belçika (54 bin 288), Suudi Arabistan (46 bin 869), Hollanda (43 bin 481), Meksika (42 bin 595), Pakistan (37 bin 218), Şili (37 bin 40), Ekvador (30 bin 502), İsviçre (30 bin 463), İsveç (28 bin 582), Portekiz (28 bin 319), Katar (28 bin 272), Belarus (26 bin 772), Singapur (26 bin 98), İrlanda (23 bin 827) ve Birleşik Arap Emirlikleri (21 bin 84)."

VAKA SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 33 bin 614, İtalya 31 bin 368, Fransa 27 bin 425, İspanya 27 bin 321, Brezilya 13 bin 999, Belçika 8 bin 903, Almanya 7 bin 928, İran 6 bin 854, Hollanda 5 bin 590, Kanada 5 bin 472, Çin 4 bin 633, Meksika 4 bin 477, Türkiye 4 bin 7, İsveç 3 bin 529, Hindistan 2 bin 649, Ekvador 2 bin 338, Rusya 2 bin 305, Peru 2 bin 267, İsviçre 1872, İrlanda 1506, Portekiz 1184, Pakistan 803, Şili 368, Suudi Arabistan 283, Birleşik Arap Emirlikleri 208, Belarus 151, Singapur 21 ve Katar 14."