15 metre uzunluğundaki baca yola düştü! Genç doktor ucuz kurtuldu

Ümraniye'de 15 metre uzunluğundaki kebapçı bacası, 5 katlı binadan koparak yolda seyir halindeki otomobillerin üzerine düştü. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken iş yerinden aracıyla evine gitmekte olan doktor Ali Bahadır Çakır'ın aracına düştü. Polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.