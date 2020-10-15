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  3. 15 metre uzunluğundaki baca yola düştü! Genç doktor ucuz kurtuldu

15 metre uzunluğundaki baca yola düştü! Genç doktor ucuz kurtuldu

Ümraniye'de 15 metre uzunluğundaki kebapçı bacası, 5 katlı binadan koparak yolda seyir halindeki otomobillerin üzerine düştü. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken iş yerinden aracıyla evine gitmekte olan doktor Ali Bahadır Çakır'ın aracına düştü. Polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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15 Ekim 2020 Perşembe 13:27
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