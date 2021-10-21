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15 metre yükseklikten düştü, burnu bile kanamadı! Alkollü adam: "Ölmediğime pişmanım" dedi

Aksaray’da aracıyla 15 metre yükseklikten sulama kanalına düşen ve burnu bile kanamadan kurtulan sarhoş adam: "Böyle bir şey yok. Ölmediğime pişmanım. Valla ölmediğime pişmanım. Ya şuradan uçuyorum ben ölmüyorum. Ben bunu anlamadım.” dedi.

15 metre yükseklikten düştü, burnu bile kanamadı! Alkollü adam: "Ölmediğime pişmanım" dedi

Aksaray’da Gülağaç ilçesi istikametinden Aksaray’a gelen Fatih B. (35) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek 15 metre yükseklikteki uçurumdan boş sulama kanalına düştü.

Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

15 metre yükseklikten düştü, burnu bile kanamadı! Alkollü adam: Ölmediğime pişmanım dedi

“ÖLMEDİĞİME PİŞMANIM”

Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayı burnu bile kanamada atlatan araç sürücüsü Fatih B.’ye (35) alkol testi yapmak istedi.

Alkollü sürücü ve polis memurları arasında yaşanan diyalog ilginç anlara sahne oldu.

Alkol metreye üflemeyi reddeden sürücü alkollü olmadığını belirterek, “Böyle bir şey yok. Ölmediğime pişmanım. Valla ölmediğime pişmanım. Ya şuradan uçuyorum ben ölmüyorum. Ben bunu anlamadım.” dedi.

15 metre yükseklikten düştü, burnu bile kanamadı! Alkollü adam: Ölmediğime pişmanım dedi

“BEN ALKOLLÜYÜM O ZAMAN”

Alkollü sürücü: “Benim alkol testimi bu makine değil de ben yapayım mı?” dedi. Güçlükle ikna olan şahısın talebi polis memurları tarafından geri çevrilmedi ve “Al sen kendin üfle” diyerek alkol metreyi sürücüye verdi. Sürücü, “Kaç olursa ben alkollüyüm?” derken, polis memuru, “50’yi geçerse alkollüsün.” dedi.

Polis memurlarıyla birlikte alkol metreye bakan sürücü, "1.69 oldu. Ben Alkollüyüm o zaman" dedi.

15 metre yükseklikten düştü, burnu bile kanamadı! Alkollü adam: Ölmediğime pişmanım dedi

“KUSURA BAKMAYIN BEN TERBİYESİZ BİR ADAMIM”

Alkollü sürücü ehliyet ve kimliğini vermeyerek polis memurlarına zor anlar yaşattı.

Küfürler sarf ederek karısını isteyen alkollü sürücü, “Buraya benim karım gelmeden kimseye kimlik vermem. Benim karım gelecek, kocası öldü bilsin” dedi. Ardından kendisi için olay yerine gelen kadın sağlık çalışanını gören alkollü sürücü, “Kusura bakmayın, çok terbiyesizlik yapıyorum. Ben terbiyesiz bir adamım.” diyerek özür diledi.

15 metre yükseklikten düştü, burnu bile kanamadı! Alkollü adam: Ölmediğime pişmanım dedi​​​​​​​

Sürücü, ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü.

Sağlık kontrolü yapılan alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, bin 228 TL para cezası kesilerek ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

15 metre yükseklikten düştü, burnu bile kanamadı! Alkollü adam: Ölmediğime pişmanım dedi

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