15 metrelik kayalıklardan düşüp, yaralandı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde arkadaşıyla gezintiye çıkan Baykal Erdoğan (41), 15 metrelik kayalıklardan plaja düşerek yaralandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden alınan Baykal Erdoğan, ambulansla hastaneye götürüldü.

Kemer'e tatil için gelen Baykal Erdoğan ve arkadaşı, Kiriş ile Kemer arasında bulunan Koca Burun mevkiinde gezintiye çıktı. Saat 17.30 sularında Baykal Erdoğan, henüz bilinmeyen nedenle 15 metre yükseklikteki kayalıklardan plaja düştü. Arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine Kemer İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri karadan yol olmadığı için denizden olayın yaşandığı noktaya ulaştı. Yerde yatan Baykal Erdoğan'ı alan ekipler, G-Marina içerisinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda hazır bekleyen ambulansa getirdi.

Ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne götürülen Baykal Erdoğan'ın bilinci açık ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA