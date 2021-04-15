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15 Nisan 2021 Perşembe Kanal D Yayın Akışı | Camdaki Kız yeni bölümüyle Kanal D'de

Kanal D ekranlarında 15 Nisan 2021 Perşembe günü, gündüz kuşağında "Neler Oluyor Hayatta?" programı var. Akşam saatlerinde ise "Camdaki Kız" yeni bölümüyle Kanal D'de olacak. İşte 15 Nisan 2021 Perşembe Kanal D Yayın Akışı...

15 Nisan 2021 Perşembe Kanal D Yayın Akışı | Camdaki Kız yeni bölümüyle Kanal D'de

15 Nisan 2021 Perşembe Kanal D yayın akışını haberimizde sizler için derledik. Kanal D gündüz kuşağında, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın üstlendiği "Neler Oluyor Hayatta?" programı var. Akşam saatlerinde ise Camdaki Kız yeni bölümüyle Kanal D'de. İşte 15 Nisan 2021 Perşembe Kanal D Yayın Akışı... 

15 NİSAN 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

22:30 Camdaki Kız Tekrar

15 Nisan 2021 Perşembe Kanal D Yayın Akışı Camdaki Kız yeni bölümüyle Kanal D de

CAMDAKİ KIZ İLK BÖLÜM ÖZETİ

Hayatı boyunca kendisini babasına ispatlayamamış Sedat'ın tek şansı güzeller güzeli Nalan ile evlenmektir. Nalan, yumuşak huylu ve uysal bir kadındır ve Sedat'ın babasın şirketinde mimar olarak çalışmaktadır. Nalan ile Sedat'ın yolları kesişir. Nalan'ın herkesten sakladığı bir sırrı vardır. Nalan ile Sedat ikisi çocukluğundan beri yaralıdır. Peki birlikte mutluluğu bulabilecek midir?

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