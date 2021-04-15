15 Nisan 2021 Perşembe Kanal D Yayın Akışı | Camdaki Kız yeni bölümüyle Kanal D'de
Kanal D ekranlarında 15 Nisan 2021 Perşembe günü, gündüz kuşağında "Neler Oluyor Hayatta?" programı var. Akşam saatlerinde ise "Camdaki Kız" yeni bölümüyle Kanal D'de olacak. İşte 15 Nisan 2021 Perşembe Kanal D Yayın Akışı...
15 Nisan 2021 Perşembe Kanal D yayın akışını haberimizde sizler için derledik. Kanal D gündüz kuşağında, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın üstlendiği "Neler Oluyor Hayatta?" programı var. Akşam saatlerinde ise Camdaki Kız yeni bölümüyle Kanal D'de. İşte 15 Nisan 2021 Perşembe Kanal D Yayın Akışı...
15 NİSAN 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
22:30 Camdaki Kız Tekrar
CAMDAKİ KIZ İLK BÖLÜM ÖZETİ
Hayatı boyunca kendisini babasına ispatlayamamış Sedat'ın tek şansı güzeller güzeli Nalan ile evlenmektir. Nalan, yumuşak huylu ve uysal bir kadındır ve Sedat'ın babasın şirketinde mimar olarak çalışmaktadır. Nalan ile Sedat'ın yolları kesişir. Nalan'ın herkesten sakladığı bir sırrı vardır. Nalan ile Sedat ikisi çocukluğundan beri yaralıdır. Peki birlikte mutluluğu bulabilecek midir?