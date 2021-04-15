15 Nisan 2021 Perşembe Show TV Yayın Akışı |Alev Alev yeni bölümüyle Show'da
İnternet kullanıcıları 15 Nisan 2021 Perşembe Show TV Yayın Akışı'nı araştırıyor. Show TV'de gündüz kuşağında, "Ebru Akel'le Kadın İsterse" programı yayınlanırken akşam saatlerinde Alev Alev yeni bölümüyle Show'da...
8 Nisan 2021 Perşembe Show TV Yayın Akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Ebru Akel'le Kadın İsterse" programı ekranlara gelirken akşam saatlerinde, başrolleri Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz'in paylaştığı Alev Alev yeni bölümüyle Show'da seyircilerle buluşacak.
8 NİSAN 2021 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Aslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Alev Alev
ALEV ALEV SON BÖLÜM ÖZETİ
Alev Alev'in son bölümünde tarihi eserlerin yakalanması ile Çelebi iyice kapana kısılır. Bu esnada Çelebi, kardeşi İskender'in gizli planından habersizdir. Bülent'in ölümünden sonra Çiçek, İskender için ne yapacağını bilemezken sürpriz isim, söz konusu cinayete dair bir ipucu bulmayı başarır. Cemre için ise yeni bir hayat başlamak üzeredir.
(SHOW TV)