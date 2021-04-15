15 Nisan 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı |Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümüyle TRT 1'de
TRT1 kanalı yayın akışı internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Biz de haberimizde sizler için 15 Nisan 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı'nı derledik. TRT1 kanalında gündüz kuşağı olarak "Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar" var. Akşam saatlerinde ise Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümüyle TRT 1'de
15 Nisan 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı nedir? TRT1'de bugün hangi diziler ve programlar var? Gündüz kuşağında TRT1 ekranlarında "Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar" programı yer alırken ardından "Acemi Anneler" yayınlanacak. Akşam saatlerinde ise başrollerinde Pelin Karahan, Ahmet Kural gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümüyle TRT 1'de olacak.
15 NİSAN 2021 PERŞEMBE TRT1 YAYIN AKIŞI
08:00 Mesneviden Hikayeler
08:20 Kuşlarla Yolculuk
09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanımın Konağı
12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:00 Acemi Anneler
16:15 Manevraya Yolculuk
18:00 Ana Haber
18:30 Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Bir Zamanlar Kıbrıs
23:45 Manevraya Yolculuk
BİR ZAMANLAR KIBRIS SON BÖLÜM ÖZETİ
Evinden sürülmüş 20 bin Kıbrıs Türkü Kemal ve ailesi de göç yolunda zorlu hayat şartları ile yüz yüze gelmektedir. Kemal kafileye sahip çıkmalı ve kaçırılan karısı ve kızına bir an önce ulaşmalıdır. Sampson’un İnci'yi kaçırma sebebi ortaya çıkarken Makaryos son yumruğun peşindedir. Lefkoşa düşürülecek, Türk liderler ele geçirilecektir. Ankaralı adaya ayak bastığı an; Lefkoşa’yı ve göçenleri rahatlatmak için hamlelerine başlar.
(TRT1)