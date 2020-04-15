15 Nisan bugün hangi diziler var? |15 Nisan Çarşamba yayın akışı

15 Nisan Çarşamba bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 15 Nisan Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

15 NİSAN BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 15 Nisan Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

​

15 Nisan Çarşamba ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 BENİ BIRAKMA

16.20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20.00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2

22:10 Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu

00.20 SON DURAK

​

15 Nisan Çarşamba KANAL D Yayın Akışı

07.30 BALÇİÇEK İLE DR. CANKURTARAN

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

10:45 Aşk-ı Memnu

13.15 Gelinim Mutfakta

16:15 ARKA SOKAKLAR

18:45 Kanal D ANA HABER

20:00 Hızlı Ve Öfkeli 7

23:00 Kuzey Güney

00.30 Hızlı Ve Öfkeli 7

​

15 Nisan Çarşamba STAR TV Yayın Akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09.30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 KİRALIK AŞK

13:30 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16.45 Erkenci Kuş

18:45 STAR HABER

20:00 JET SOSYETE

23.45 GÜZEL KÖYLÜ

02.00 KİRALIK AŞK

​

15 Nisan Çarşamba SHOW TV Yayın Akışı

06:00 KUAFÖRÜM SENSİN

08:00 Kendine İyi Bak

09.30 ZAHİDE YETİŞ'LE

12:45 Kuaförüm sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 Kapıcılar Kralı

21.45 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW TKR

00.15 Kapıcılar Kralı

​

15 Nisan Çarşamba FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12.15 YASAK ELMA

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 FATİH PORTAKAL İle Fox Ana Haber

20:45 MİRASYEDİ

22:45 YANLIŞ ANLAMA

00:30 MİRASYEDİ

​

15 Nisan Çarşamba TV8 Yayın Akışı

07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:00 Oynat Bakalım

09:30 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler

12.00 Survivor Panorama / Canlı

15:00 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

21:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

​

15 Nisan Çarşamba TRT1 Yayın Akışı

06:05 Seksenler

07:10 İncir Ağacı

08:20 Şampiyon

11:30 Kralın Kızı

15:45 Sağlıklı Mutfak

15.45 Uzaktan Erişim

17:00 Türk Sineması "Sonbahar Rüzgarları"

19:00 Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema "Dangal"

22.45 Ev Yapımı