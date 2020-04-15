15 Nisan bugün hangi diziler var? |15 Nisan Çarşamba yayın akışı
15 Nisan Çarşamba kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 15 Nisan Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
15 Nisan Çarşamba bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 15 Nisan Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
15 NİSAN BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 15 Nisan Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
15 Nisan Çarşamba ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 BENİ BIRAKMA
16.20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20.00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2
22:10 Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu
00.20 SON DURAK
15 Nisan Çarşamba KANAL D Yayın Akışı
07.30 BALÇİÇEK İLE DR. CANKURTARAN
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
10:45 Aşk-ı Memnu
13.15 Gelinim Mutfakta
16:15 ARKA SOKAKLAR
18:45 Kanal D ANA HABER
20:00 Hızlı Ve Öfkeli 7
23:00 Kuzey Güney
00.30 Hızlı Ve Öfkeli 7
15 Nisan Çarşamba STAR TV Yayın Akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09.30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 KİRALIK AŞK
13:30 GERÇEĞİN PEŞİNDE
16.45 Erkenci Kuş
18:45 STAR HABER
20:00 JET SOSYETE
23.45 GÜZEL KÖYLÜ
02.00 KİRALIK AŞK
15 Nisan Çarşamba SHOW TV Yayın Akışı
06:00 KUAFÖRÜM SENSİN
08:00 Kendine İyi Bak
09.30 ZAHİDE YETİŞ'LE
12:45 Kuaförüm sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 Kapıcılar Kralı
21.45 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW TKR
00.15 Kapıcılar Kralı
15 Nisan Çarşamba FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
12.15 YASAK ELMA
14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 FATİH PORTAKAL İle Fox Ana Haber
20:45 MİRASYEDİ
22:45 YANLIŞ ANLAMA
00:30 MİRASYEDİ
15 Nisan Çarşamba TV8 Yayın Akışı
07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:00 Oynat Bakalım
09:30 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler
12.00 Survivor Panorama / Canlı
15:00 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
21:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
15 Nisan Çarşamba TRT1 Yayın Akışı
06:05 Seksenler
07:10 İncir Ağacı
08:20 Şampiyon
11:30 Kralın Kızı
15:45 Sağlıklı Mutfak
15.45 Uzaktan Erişim
17:00 Türk Sineması "Sonbahar Rüzgarları"
19:00 Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema "Dangal"
22.45 Ev Yapımı
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