15 Ocak 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 15 Ocak 2022 Cumartesi Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

15 OCAK 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

15 Ocak 2022 Cumartesi oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.



09:05

CC Mariners - Newcastle Jets

Avustralya A Ligi

Bilyoner TV

11:45

Adelaide United - Melbourne City

Avustralya A Ligi

Bilyoner TV, BeIN Connect

Futbol

11:45

Sydney FC - Brisbane Roar

Avustralya A Ligi

Bilyoner TV, BeIN Connect

13:00

Bergama Bld. - Elazığspor

TFF 3. Lig

Yayın yok

13:30

Adana Demirspor - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig

BeIN Sports 2

13:30

Denizlispor - Manisa FK

Spor Toto 1. Lig,

TRT Spor, BeIN Max 1

15:30

Nürnberg - Paderborn

Almanya Bundesliga 2

BeIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

15:30

St.Pauli - Erzgebirge Aue

Almanya Bundesliga 2

BeIN Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

15:30

Werder Bremen - F.Düsseldorf

Almanya Bundesliga 2

BeIN Sports 4, Tivibu Spor 4 Bilyoner TV

15:30

Manchester City - Chelsea

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

15:30

Luton Town - Bournemouth

İngiltere Championship

BeIN Max 2, Bilyoner TV

16:00

Sivasspor - Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig

BeIN Sports HD 1

16:00

Fatih Karagümrük - Ç.Rizespor

Spor Toto Süper Lig

BeIN Sports HD 2

16:00

İstanbulspor - Ümraniyespor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, BeIN Max 1

16:00

Cittadella - Cosenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Cremonese - Como

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Parma - Crotone

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Reggina - Brescia

İtalya Serie B

Bilyoner TV



17:00

Sampdoria - Torino

İtalya Serie A

Bilyoner TV, S Sport, S Sport 2



17:30

Köln - Bayern Münih

Almanya Bundesliga

BeIN Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

17:30

Mainz - Bochum

Almanya Bundesliga

BeIN Connect, Bilyoner TV

17:30

Stuttgart - Leipzig

Almanya Bundesliga

Bilyoner TV, Tivibu Spor 4, BeIN Sports 4

17:30

Union Berlin - Hoffenheim

Almanya Bundesliga

BeIN Connect, Bilyoner TV

17:30

Wolfsburg - Hertha Berlin

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 5, Bilyoner TV, BeIN Max 1

18:00

Newcastle - Watford

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

18:00

Norwich City - Everton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport

18:00

Wolverhampton - Southampton

İngiltere Premier Lig

A Spor, Sport Plus

18:00

Mallorca - Espanyol

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

Bilyoner TV

18:00

Derby County - Sheffield Utd

İngiltere Championship

Bilyoner TV, BeIN Connect

18:00

Ayr - Morton

İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00

Dunfermline - Hamilton

İskoçya Championship

Bilyoner TV



18:00

Inverness - Queen of South

İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00

Raith - Arbroath

İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:15

Lamia - Ionikos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:15

Leuven - Mechelen

Belçika Pro League

Bilyoner TV

18:15

Pisa - Frosinone

İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:30

Boavista - Gil Vicente

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

18:30

ADO Den Haag - Oss

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

19:00

Antalyaspor - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig

BeIN Sports HD 1

19:00

Kocaelispor - Ankaragücü

Spor Toto 1. Lig

BeIN Max 1, TRT Spor

19:00

St. Etienne - Lens

Fransa Ligue 1

BeIN Sport HD 2, Bilyoner TV

19:00

Nijerya - Sudan

CAF Afrika Uluslar Kupasi

Bilyoner TV

20:00

Salernitana - Lazio

İtalya Serie A

Bilyoner TV, S Sport, S Sport Plus

20:30

Monchengladbach - B.Leverkusen

Almanya Bundesliga

BeIN Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:30

Aston Villa - Manchester Utd

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

20:30

PAOK - OFI Crete

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:30

Smyrnis - Aris

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:30

Seraing - St.Gilloise

Belçika Pro League

Bilyoner TV

20:30

Zulte Waregem - Oostende

Belçika Pro League

Bilyoner TV

20:30

Sporting Gijon - Cadiz

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

Bilyoner TV, Tivibu Spor 4

20:30

Girona - Rayo Vallecano

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

Bilyoner TV, Tivibu Spor 5

20:45

NEC Nijmegen - Heracles

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00

Guingamp - Grenoble

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Nancy - Bastia

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Nimes - Valenciennes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



21:00

Niort - Dunkerque HB

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Quevilly Rouen - Amiens

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Rodez - JDA Dijon

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Sochaux - Caen

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Toulouse - Pau

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



21:00

Benfica - Moreirense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV, S Sport Plus

21:00

Braga - Maritimo

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

22:00

Feyenoord - Vitesse

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

22:00

Twente - Heerenveen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

22:00

Gine Bissau - Mısır

CAF Afrika Uluslar Kupasi

Bilyoner TV



22:30

Darmstadt 98 - Karlsruhe

Almanya Bundesliga 2

BeIN Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

22:45

Juventus - Udinese

İtalya Serie A

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:45

Club Brugge - St.Truiden

Belçika Pro League

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

23:00

PSG - Brest

Fransa Ligue 1

Bilyoner TV, BeIN Sports 2

23:00

G.A. Eagles - RKC Waalwijk

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



23:30

Estoril - Arouca

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

23:30

Real Betis - Sevilla

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

Bilyoner TV, Tivibu Spor 4