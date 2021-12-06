15 Ocak 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
15 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 15 Ocak 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 15 Ocak 2022 Cumartesi Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
15 OCAK 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
15 Ocak 2022 Cumartesi oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
09:05
CC Mariners - Newcastle Jets
Avustralya A Ligi
Bilyoner TV
11:45
Adelaide United - Melbourne City
Avustralya A Ligi
Bilyoner TV, BeIN Connect
Futbol
11:45
Sydney FC - Brisbane Roar
Avustralya A Ligi
Bilyoner TV, BeIN Connect
13:00
Bergama Bld. - Elazığspor
TFF 3. Lig
Yayın yok
13:30
Adana Demirspor - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
BeIN Sports 2
13:30
Denizlispor - Manisa FK
Spor Toto 1. Lig,
TRT Spor, BeIN Max 1
15:30
Nürnberg - Paderborn
Almanya Bundesliga 2
BeIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV
15:30
St.Pauli - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
BeIN Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
15:30
Werder Bremen - F.Düsseldorf
Almanya Bundesliga 2
BeIN Sports 4, Tivibu Spor 4 Bilyoner TV
15:30
Manchester City - Chelsea
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
15:30
Luton Town - Bournemouth
İngiltere Championship
BeIN Max 2, Bilyoner TV
16:00
Sivasspor - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig
BeIN Sports HD 1
16:00
Fatih Karagümrük - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
BeIN Sports HD 2
16:00
İstanbulspor - Ümraniyespor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, BeIN Max 1
16:00
Cittadella - Cosenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Cremonese - Como
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Parma - Crotone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Reggina - Brescia
İtalya Serie B
Bilyoner TV
17:00
Sampdoria - Torino
İtalya Serie A
Bilyoner TV, S Sport, S Sport 2
17:30
Köln - Bayern Münih
Almanya Bundesliga
BeIN Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
17:30
Mainz - Bochum
Almanya Bundesliga
BeIN Connect, Bilyoner TV
17:30
Stuttgart - Leipzig
Almanya Bundesliga
Bilyoner TV, Tivibu Spor 4, BeIN Sports 4
17:30
Union Berlin - Hoffenheim
Almanya Bundesliga
BeIN Connect, Bilyoner TV
17:30
Wolfsburg - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 5, Bilyoner TV, BeIN Max 1
18:00
Newcastle - Watford
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
18:00
Norwich City - Everton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport
18:00
Wolverhampton - Southampton
İngiltere Premier Lig
A Spor, Sport Plus
18:00
Mallorca - Espanyol
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Bilyoner TV
18:00
Derby County - Sheffield Utd
İngiltere Championship
Bilyoner TV, BeIN Connect
18:00
Ayr - Morton
İskoçya Championship
Bilyoner TV
18:00
Dunfermline - Hamilton
İskoçya Championship
Bilyoner TV
18:00
Inverness - Queen of South
İskoçya Championship
Bilyoner TV
18:00
Raith - Arbroath
İskoçya Championship
Bilyoner TV
18:15
Lamia - Ionikos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
18:15
Leuven - Mechelen
Belçika Pro League
Bilyoner TV
18:15
Pisa - Frosinone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
18:30
Boavista - Gil Vicente
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
18:30
ADO Den Haag - Oss
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
19:00
Antalyaspor - Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig
BeIN Sports HD 1
19:00
Kocaelispor - Ankaragücü
Spor Toto 1. Lig
BeIN Max 1, TRT Spor
19:00
St. Etienne - Lens
Fransa Ligue 1
BeIN Sport HD 2, Bilyoner TV
19:00
Nijerya - Sudan
CAF Afrika Uluslar Kupasi
Bilyoner TV
20:00
Salernitana - Lazio
İtalya Serie A
Bilyoner TV, S Sport, S Sport Plus
20:30
Monchengladbach - B.Leverkusen
Almanya Bundesliga
BeIN Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
20:30
Aston Villa - Manchester Utd
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
20:30
PAOK - OFI Crete
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:30
Smyrnis - Aris
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:30
Seraing - St.Gilloise
Belçika Pro League
Bilyoner TV
20:30
Zulte Waregem - Oostende
Belçika Pro League
Bilyoner TV
20:30
Sporting Gijon - Cadiz
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Bilyoner TV, Tivibu Spor 4
20:30
Girona - Rayo Vallecano
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Bilyoner TV, Tivibu Spor 5
20:45
NEC Nijmegen - Heracles
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:00
Guingamp - Grenoble
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Nancy - Bastia
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Nimes - Valenciennes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Niort - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Quevilly Rouen - Amiens
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Rodez - JDA Dijon
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Sochaux - Caen
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Toulouse - Pau
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Benfica - Moreirense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV, S Sport Plus
21:00
Braga - Maritimo
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
22:00
Feyenoord - Vitesse
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
22:00
Twente - Heerenveen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
22:00
Gine Bissau - Mısır
CAF Afrika Uluslar Kupasi
Bilyoner TV
22:30
Darmstadt 98 - Karlsruhe
Almanya Bundesliga 2
BeIN Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
22:45
Juventus - Udinese
İtalya Serie A
S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:45
Club Brugge - St.Truiden
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
23:00
PSG - Brest
Fransa Ligue 1
Bilyoner TV, BeIN Sports 2
23:00
G.A. Eagles - RKC Waalwijk
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
23:30
Estoril - Arouca
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
23:30
Real Betis - Sevilla
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
Bilyoner TV, Tivibu Spor 4