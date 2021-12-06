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15 Ocak 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

15 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 15 Ocak 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

15 Ocak 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 15 Ocak 2022 Cumartesi Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

15 OCAK 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

15 Ocak 2022 Cumartesi oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.


09:05
CC Mariners - Newcastle Jets
Avustralya A Ligi

Bilyoner TV

11:45
Adelaide United - Melbourne City
Avustralya A Ligi

Bilyoner TV, BeIN Connect

Futbol
11:45
Sydney FC - Brisbane Roar
Avustralya A Ligi

Bilyoner TV, BeIN Connect

13:00
Bergama Bld. - Elazığspor
TFF 3. Lig

Yayın yok

13:30
Adana Demirspor - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig

BeIN Sports 2 

13:30
Denizlispor - Manisa FK
Spor Toto 1. Lig,

TRT Spor, BeIN Max 1

15:30
Nürnberg - Paderborn
Almanya Bundesliga 2

BeIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

15:30
St.Pauli - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2

BeIN Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

15:30
Werder Bremen - F.Düsseldorf
Almanya Bundesliga 2

BeIN Sports 4, Tivibu Spor 4 Bilyoner TV

15:30
Manchester City - Chelsea
İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

15:30
Luton Town - Bournemouth
İngiltere Championship

BeIN Max 2, Bilyoner  TV

16:00
Sivasspor - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig

BeIN Sports HD 1 

16:00
Fatih Karagümrük - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig

BeIN Sports HD 2 

16:00
İstanbulspor - Ümraniyespor
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, BeIN Max 1

16:00
Cittadella - Cosenza
İtalya Serie B

Bilyoner  TV

16:00
Cremonese - Como
İtalya Serie B

Bilyoner  TV

16:00
Parma - Crotone
İtalya Serie B

Bilyoner  TV

16:00
Reggina - Brescia
İtalya Serie B

Bilyoner  TV

17:00
Sampdoria - Torino
İtalya Serie A

Bilyoner  TV, S Sport, S Sport 2


17:30
Köln - Bayern Münih
Almanya Bundesliga

BeIN Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

17:30
Mainz - Bochum
Almanya Bundesliga

BeIN Connect, Bilyoner TV

17:30
Stuttgart - Leipzig
Almanya Bundesliga

Bilyoner TV, Tivibu Spor 4, BeIN Sports 4

17:30
Union Berlin - Hoffenheim
Almanya Bundesliga

BeIN Connect, Bilyoner TV

17:30
Wolfsburg - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 5, Bilyoner TV, BeIN Max 1 

18:00
Newcastle - Watford
İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

18:00
Norwich City - Everton
İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport

18:00
Wolverhampton - Southampton
İngiltere Premier Lig

A Spor, Sport Plus

18:00
Mallorca - Espanyol
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

Bilyoner TV

18:00
Derby County - Sheffield Utd
İngiltere Championship

Bilyoner TV, BeIN Connect

18:00
Ayr - Morton
İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00
Dunfermline - Hamilton
İskoçya Championship

Bilyoner TV
 
18:00
Inverness - Queen of South
İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00
Raith - Arbroath
İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:15
Lamia - Ionikos
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:15
Leuven - Mechelen
Belçika Pro League

Bilyoner TV

18:15
Pisa - Frosinone
İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:30
Boavista - Gil Vicente
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

18:30
ADO Den Haag - Oss
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

19:00
Antalyaspor - Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig

BeIN Sports HD 1

19:00
Kocaelispor - Ankaragücü
Spor Toto 1. Lig

BeIN Max 1, TRT Spor

19:00
St. Etienne - Lens
Fransa Ligue 1

BeIN Sport HD 2, Bilyoner TV

19:00
Nijerya - Sudan
CAF Afrika Uluslar Kupasi

Bilyoner TV

20:00
Salernitana - Lazio
İtalya Serie A

Bilyoner TV, S Sport, S Sport Plus

20:30
Monchengladbach - B.Leverkusen
Almanya Bundesliga

BeIN Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:30
Aston Villa - Manchester Utd
İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

 20:30
PAOK - OFI Crete
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:30
Smyrnis - Aris
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:30
Seraing - St.Gilloise
Belçika Pro League

Bilyoner TV

20:30
Zulte Waregem - Oostende
Belçika Pro League

Bilyoner TV

20:30
Sporting Gijon - Cadiz
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

Bilyoner TV, Tivibu Spor 4

20:30
Girona - Rayo Vallecano
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

Bilyoner TV, Tivibu Spor 5

20:45
NEC Nijmegen - Heracles
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00
Guingamp - Grenoble
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Nancy - Bastia
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Nimes - Valenciennes
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV
 
21:00
Niort - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Quevilly Rouen - Amiens
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Rodez - JDA Dijon
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Sochaux - Caen
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00
Toulouse - Pau
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV
 
21:00
Benfica - Moreirense
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV, S Sport Plus

21:00
Braga - Maritimo
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

22:00
Feyenoord - Vitesse
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

22:00
Twente - Heerenveen
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

22:00
Gine Bissau - Mısır
CAF Afrika Uluslar Kupasi

Bilyoner TV
 
22:30
Darmstadt 98 - Karlsruhe
Almanya Bundesliga 2

BeIN Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

22:45
Juventus - Udinese
İtalya Serie A

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:45
Club Brugge - St.Truiden
Belçika Pro League

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

23:00
PSG - Brest
Fransa Ligue 1

Bilyoner TV, BeIN Sports 2 

23:00
G.A. Eagles - RKC Waalwijk
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

23:30
Estoril - Arouca
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

23:30
Real Betis - Sevilla
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

Bilyoner TV, Tivibu Spor 4 

Ramazan Sarı
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