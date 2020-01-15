15 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: 70 gündür evimi, çocuklarımı, işimi bıraktım

"Boyd ve menajerinin bizden alacağı var"

"Bu taşın altına elimizi, gövdemizi koyduk"

"Biz Galatasaray maçıyla bir takım olmaya başladık"

"Galatasaray maçındaki isteği, arzuyu görmek benim için önemliydi"

"Transfer açmamak da dünyanın sonu değil"

"Eksik bölgeler var, oralara takviye gerektiğini biliyoruz"

"En az 7 transfer yapmayı düşünüyoruz"

"Türkiye'de 4-5, FIFA'da da 4 dosya var"

"Ankaragücü'nde 1.5 - 2 senede işler karışmış"

"Önümüzde Eskişehirspor, Kocaelispor, Sakaryaspor gibi örnekler var"

(ÖZEL) Fabien Farnolle: Malatyaspor ile büyük işler başaracağız

"Türkiye benim ikinci ülkem"

"Kariyerimi Malatya'da seve seve bitirebilirim"

"Erol hoca ve Sergen hocanın stratejileri farklı"

"Takım halinde kardeşliğimizi yakaladık ve iyi çalışıyoruz"

"Bu kadar sevenim olduğunu bilmiyordum"

"Futbolcular korunmuyor"

"Ljajic ve Burak Yılmaz gibi oyunuyla beni etkileyen futbolcular var"

"Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı ve Samassa'yı beğeniyorum"

"Baklavayı çok sevmiyorum, sonra problem oluyor"

BEŞİKTAŞ

14.00 Siyah beyazlı kulüp ile hızlı servis restoran zinciri TAB Gıda arasında sponsorluk anlaşması imzalanacak.

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertliler, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başlayacak.

TRABZONSPOR

- Bordo mavililer, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda evinde Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş

20.30 Çaykur Rizespor - Galatasaray

SPOR KULÜPLERİ VE FEDERASYONLARI ÇALIŞTAYI

- Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen "Spor Kulüpler ve Federasyonları Çalıştayı" devam edecek.

BASKETBOL

12.00 Euroleague Koçları Kurulu, basın toplantısı düzenleyecek.

- 7DAYS EuroCup

20.00 Galatasaray Doğa Sigorta - Rytas Vilnius

22.00 MoraBanc Andorra - Tofaş

22.45 Virtus Bologna - Darüşşafaka Tekfen

- FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 Türk Telekom - BAXI Manresa

20.00 Gaziantep Basketbol - VEF Riga

- EuroLeague

18.00 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - ZVVZ USK Praha

20.00 Arka Gdynia - Fenerbahçe Öznur Kablo

Kaynak: DHA