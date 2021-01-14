15 Ocak Cuma su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

15 Ocak Cuma tarihinde yaşanacak planlı su kesintileri, kentlerin Kanalizasyon ve Sular İdaresi tarafından belirlenerek resmi web sitelerinde yayımlanıyor. Vatandaşların bilgi sahibi olmaları ve gerekli önlemleri almaları adına biz de haberimizde İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'de yaşanacak kesinti bilgilerini haberimizde derledik. İşte 15 Ocak Cuma 2021 İSKİ - ASKİ - İZSU ve İSU kesinti bilgileri

15 OCAK CUMA İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da, 15 Ocak Cuma 2021 tarihinde yaşanacak planlı su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. İSKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan verilere yenisi eklendiğinde haberimiz güncellenecektir.

15 OCAK CUMA ASKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da, 15 Ocak Cuma 2021 tarihinde yaşanacak planlı su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. İSKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan verilere yenisi eklendiğinde haberimiz güncellenecektir.

15 OCAK CUMA İZSU SU KESİNTİSİ

İstanbul'da,15 Ocak Cuma 2021 tarihinde yaşanacak planlı su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. İSKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan verilere yenisi eklendiğinde haberimiz güncellenecektir.

15 OCAK CUMA İSU SU KESİNTİSİ

İstanbul'da, 15 Ocak Cuma 2021 tarihinde yaşanacak planlı su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. İSKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan verilere yenisi eklendiğinde haberimiz güncellenecektir.