15 Sarıgöl Sultani Üzüm Festivalinde dev üzüm salkımı ilgi gördü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki 15. Sultaniye Üzüm Festivalinin simgesi haline gelen Sultani üzümlerden yapılmış 800 kilogramlık dev üzüm salkımı büyük ilgi gördü. Vatandaşlar dev salkımla fotoğraf çekilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 15. Sultaniye Üzüm Festivali başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da festivalin simgesi haline gelen sultani üzümlerden yapılmış dev üzüm salkımı ilgi gördü. 800 kilogram ağırlığındaki dev üzüm salkımıyla fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı. Öte yandan festival çerçevesinde geleneksel at arabası üzerinde ilçede yetiştirilen üzümler de sergilenerek vatandaşlara üzüm çeşitleri hakkında bilgiler verildi. Festivalde ayrıca Sarıgöllü yazar Vicdan Efe de imza günü düzenledi.

Gündüz bağ bozumu akşam festival

Öte yandan, gündüzleri bağlarında üzüm kesen çiftçiler akşamları da festivalde günün yorgunluğunu atma fırsatı buldu. Sabahın erken saatlerinde üzüm kesimi için bağlarda çalışan tarım işçileri öğle saatlerinde üzüm kesimi ve serme islerini bitirip evlerinde dinlendikten sonra düzenlenen konsere giderek günün yoğunluğunu üzerlerinde atıyorlar. Festivalin kendileri için bir nebze dinlendirici olduğunu ifade eden üzüm işçisi Hülya Akkaya, "Sarıgöl "de düzenlenen üç günlük festival bizim için moral kaynağı oluyor. Sabah üzüm kesimi için bağlardayız yorularak eve geliyoruz. Dinlendikten sonra arkadaşlarla çocuklarla festival alanına giderek alışverişimizi yapıyor gecede konser dinliyoruz. Bu bizlere dinlendiriyor. Festival sayesinde üzümlerimizi tanıtmaktayız ce bizler içinde moral oluyor" dedi.

Haberin Devamı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)