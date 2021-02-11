15 Şubat, 1 Mart okulların açılması ertelendi mi? Okullarda yüz yüze eğitim yine ertelendi mi?

Koronavirüs salgınında vaka sayılarında azalma sağlanamıyor. 10 Şubat Türkiye Koronavirüs Tablosu'na bakıldığında 8 binin üzerinde vaka sayısı görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 10 Şubat günü yaptığı açıklamada mutasyonlu virüs vakalarında artış olduğunu belirtti. Açıklamaların ardından öğrenci ve velileri okulların yeniden ertelenme ihtimalinin olup olmayacağını merak ediyor. İşte yanıtları...

15 ŞUBAT, 1 MART OKULLARIN AÇILMASI ERTELENDİ Mİ?

Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Bakan Koca, "Kaynağı belli olmayan çok sayıda mutasyonlu virüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülmektedir. 3 bin 758 örnekten 416'sının tüm genom sekansı incelendi. 263 İngiltere, 23 Güney Afrika varyantı, 106 adet de kökeni belli olmayan varyant tespit edildi" dedi. Bakan Koca, yüz yüze eğitimin erteleneceğine ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Ancak ilerleyen günlerde salgının seyrine göre kısıtlamaların artacağı sinyalini verdi.

ARA TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN BİTİYOR?

Yarıyıl tatili 14 Şubat 2021 Pazar günü bitecek, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü okullarda ikinci dönem başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN, NASIL AÇILACAK?

15 Şubat itibarıyla, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda yüz yüze eğitim başlayacak.

1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak.

Bilim ve Sanat Merkezleri de 1 Mart itibarıyla ortaokul 8. sınıflarla birlikte yüz yüze eğitime geçecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokullardaki yüz yüze eğitimle ilgili bilgilere yer verildi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM HAFTADA KAÇ GÜN OLACAK?

1 Mart'tan itibaren tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.

ORTAOKULLAR AÇILACAK MI?

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek.

.Öğrenciler müfredatın tamamından sorumlu olacak. Yüz yüze eğitim saatleri dışındaki diğer saatlerde uzaktan eğitim yoluyla dersler işlenmeye devam edilecek. Bu durumdaki öğrenciler, EBA TV, EBA canlı ders ve harici canlı ders canlı ders uygulamaları gibi yollarla uzaktan eğitim almayı sürdürecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?

Çocuklarını okula göndermek istemeyen veliler, okul müdürlüklerine yazılı başvuru yapabilecek. Okullarda yüz yüze eğitime gelmeyen öğrenciler EBA üzerinden derslerini almak şartıyla devamsız sayılmayacak.

İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise 10'ar dakika olacak.

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Lise öğrencilerinin birinci dönemden kalan sınavlarının mart içerisinde yüz yüze gerçekleştirileceğini ve bu sınavların kapsamının 1 Kasım 2020'ye kadar geldikleri ders konularını içerdiğini bildiren Selçuk, detayları şöyle aktardı;

"Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları elbette geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacaktır. Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen velilerimizin, durumlarını yazılı olarak bulundukları okullara beyan etmelerini rica ediyoruz. Bu durumda çocuklarımız devamsız sayılmayacak, uzaktan eğitime devam edecek ve müfredattan da sorumlu olacaklar.

Hepinizin bildiği gibi öğretmenlerimiz Kovid-19 aşısının uygulama sıralamasında öncelikli gruba alınmıştı. Süreci hızlandırmak adına, yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır. Sağlık Bakanlığımızın da tespitleri doğrultusunda özellikle bazı illerimizde salgınla ilgili vaka sayılarının çok düşük seviyelerde olduğu görüyoruz. Önümüzdeki süreçte salgının da seyrine bağlı olarak il hıfzıssıhha kurullarının ve valiliklerin kararı doğrultusunda farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecektir."