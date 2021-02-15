15 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika haberi: Altın fiyatlarında yaşanan düşüş eğilimi yeni haftanın ilk gününde de devam ediyor. Gram altın 410 TL seviyelerine kadar inerken çeyrek altın 693 TL'den satılıyor. Bu kapsamda 15 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

1 13 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Vatandaşların yatırım araçları arasında önemli yer tutan altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları 15 Şubat Pazartesi gününe de bir önceki güne göre düşüşle başladı. Bu kapsamda son durumu merak edenler fiyatlara ilişkin araştırmalarda bulunuyor. İşte güncel altın fiyatları... 11 ŞUBAT 2021 BUGÜN 22 AYAR BİLEZİK, TAM, YARIM, GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? GRAM ALTIN Alış: 411,72 TL Satış: 411,80 TL