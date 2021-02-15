15 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
15 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika haberi: Altın fiyatlarında yaşanan düşüş eğilimi yeni haftanın ilk gününde de devam ediyor. Gram altın 410 TL seviyelerine kadar inerken çeyrek altın 693 TL'den satılıyor. Bu kapsamda 15 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?