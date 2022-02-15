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15 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 15 Şubat 2022 Salı televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

15 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 15 Şubat 2022 Salı günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

15 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

 15 ŞUBAT SALI TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

14:45 Canım Annem

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

15 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

 15 ŞUBAT SALI KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Mandıra Filozofu

15 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

 15 ŞUBAT SALI ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan

15 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

 15 ŞUBAT SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Baba (Yeni Dizi)

15 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

 15 ŞUBAT SALI FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Güm

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

15 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

15 ŞUBAT SALI STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Kurye

15 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

15 ŞUBAT SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan'la Gülümse Hayata

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı

 15 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

15 ŞUBAT SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI

04:58 İstiklal Marşı

05:00 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

05:30 Karalama Defteri

06:00 Kısa Film Kuşağı

06:30 Sessizce

06:50 Bir Kare Bir Anlam

07:00 Opera Dünyası

07:30 Hayat Sanat

08:00 Anjelika Akbar İle Sesler

08:30 Anadolu Arkeolojisi

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

10:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

11:00 Felsefe Söyleşileri

12:00 Hayat Sanat

12:30 Eşik

13:00 Tarih Söyleşileri

14:00 Yabancı Sinema: Kayıp Kral (King of the Belgians)

15:45 Geri Dönüşen Sanat

16:00 Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi

16:30 Randevu

16:45 İstanbul, Müzik ve Tarih

17:30 Evliya Çelebi

18:00 Hayat Sanat

18:30 Muhayyelat

19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

20:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ

20:30 Sessizce

20:45 Türkiye Ekspresi

21:00 Edebiyat Söyleşileri

22:00 Yerli Sinema: Kardeşler

00:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ

00:30 Edebiyat Söyleşileri

01:30 Yerli Sinema: Kardeşler

03:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

04:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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