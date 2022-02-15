15 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 15 Şubat 2022 Salı televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 15 Şubat 2022 Salı günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
15 ŞUBAT SALI TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
14:45 Canım Annem
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
15 ŞUBAT SALI KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Mandıra Filozofu
15 ŞUBAT SALI ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan
15 ŞUBAT SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Baba (Yeni Dizi)
15 ŞUBAT SALI FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Güm
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
15 ŞUBAT SALI STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Kurye
15 ŞUBAT SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan'la Gülümse Hayata
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı
15 ŞUBAT SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı
05:00 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
05:30 Karalama Defteri
06:00 Kısa Film Kuşağı
06:30 Sessizce
06:50 Bir Kare Bir Anlam
07:00 Opera Dünyası
07:30 Hayat Sanat
08:00 Anjelika Akbar İle Sesler
08:30 Anadolu Arkeolojisi
09:00 Bir Resim Bir Hikaye
09:30 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
10:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
11:00 Felsefe Söyleşileri
12:00 Hayat Sanat
12:30 Eşik
13:00 Tarih Söyleşileri
14:00 Yabancı Sinema: Kayıp Kral (King of the Belgians)
15:45 Geri Dönüşen Sanat
16:00 Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi
16:30 Randevu
16:45 İstanbul, Müzik ve Tarih
17:30 Evliya Çelebi
18:00 Hayat Sanat
18:30 Muhayyelat
19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
20:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ
20:30 Sessizce
20:45 Türkiye Ekspresi
21:00 Edebiyat Söyleşileri
22:00 Yerli Sinema: Kardeşler
00:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ
00:30 Edebiyat Söyleşileri
01:30 Yerli Sinema: Kardeşler
03:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
04:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)