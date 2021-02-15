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  3. 15 Şubat Hava Durumu 2021 | Kar yağışı yurdu etkisi altına aldı!

15 Şubat Hava Durumu 2021 | Kar yağışı yurdu etkisi altına aldı!

Meteoroloji'nin verdiği bilgilere göre Marmara'nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Balıkesir, Çanakkale'nin iç kesimlerinde aralıklı kar yağışı görülürken hava sıcaklığının ise İç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.

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15 Şubat 2021 Pazartesi 09:04
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