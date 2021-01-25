15 Şubat itibariyle okullar bölgesel, sınıflar kademeli açılsın!

2020-2021 eğitim öğretim yılının 1. dönemi sona erdi ve milyonlarca öğrenci ara dönem tatiline girdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2. dönemde okulların açılabileceğine dair açıklamalarda bulunsa da henüz bir kesinlik yok.

'15 ŞUBATTAN İTİBAREN OKULLAR BÖLGESEL, SINIFLAR İSE KADEMELİ AÇISIN'

Son durum hakkında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar ise 15 Şubat itibariyle yüz yüze eğitimin bir an önce başlaması gerektiğini savunuyor. Bu kapsamda tüm okul ve sınıfların toplumsal kontrolün yoğun ve vaka sayılarının az olduğu yerlerden başlanması şartıyla, nisana kadar rahatlıkla açılabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar yüz yüze eğitime başlanmasına, kademeli olmak kaydıyla, olur veriyor. Anaokullarındaki eğitimde her 1 aylık gecikmenin, kişi başı millî gelirde yılda 5 dolar azalmaya yol açtığını belirten uzmanlar, önceliğin ana sınıflar ve ilkokullara verilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Toplumsal kontrolün yoğun, vaka sayılarının az olduğu yerlerden başlayarak "bölgesel ve kontrollü bir açılım" politikasının başarıyla uygulanması hâlinde, nisana kadar ülkedeki tüm okul ve sınıfların rahatlıkla açılabileceği ifade ediliyor.

MÜFREDAT GÜNCELLENMELİ

Uzmanlar, "Yüz yüze eğitime geçmek için daha fazla vakit kaybetmemeli" derken, bir yandan da pandemide "sosyal izolasyon ve okuldan uzak kalmak" tan kaynaklanan psikolojik sorunların baş gösterdiğine, profesyonel destek alan gençlerin sayısında artış yaşandığına da işaret ediyor. Bu nedenle yeni jenerasyonun teknolojiyle ulaşabilecek eğitim nedeniyle okula gitmeye pek de sıcak bakmayabileceği ihtimalini de göz önünde bulunduruyor. Bununsa uyumsuzluk ve okulu terklerin sayısını 3 katına çıkarabileceği gerçeği nedeniyle müfredatın pandemi şartlarına göre yeniden güncellenmesi gerektiği uyarısı yapıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi