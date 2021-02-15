15 Şubat Pazartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU

15 Şubat Pazartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - İZSU - ASKİ başlıkları internet mecrasında sıkça bakılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgilere haberimizde yer verdik. İşte İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Ankara'da 15 Şubat Pazartesi günü gerçekleşecek planlı su kesintilerinin listesi...

15 ŞUBAT PAZARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ

İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Safa Mah,Yenidoğan Mah,Yunusemre Mah,Hilal Mah,Merve Mah,Mevlana Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Yenidoğan 1 Terfi Merkezi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmış Ve Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 15.02.2021 07:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

15 ŞUBAT PAZARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ

ETİMESGUT Arıza Tarihi: 15.02.2021 02:30:00

Tamir Tarihi: 15.02.2021 12:00:00

Detay: Etimesgut ilçesi Altay mahallesi 1408 cadde ile 1400 sokak köşesindeki Q 100,lük şebeke vanası arızasından kaynaklı plansız su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Altay mah söğüt caddesi ve şehit Mehmet çavuş caddesi civarı

BEYPAZARI Arıza Tarihi: 14.02.2021 15:00:00

Tamir Tarihi: 14.02.2021 19:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ VILDAN SOKAK TA YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA VERMİŞ OLDUĞU ZARARDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ VILDAN SOKAK VE BİR KISMI

GÖLBAŞI Arıza Tarihi: 15.02.2021 08:30:00

Tamir Tarihi: 15.02.2021 15:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi Ballıkpınar Mahallesi Haymana Yolu Üzerinde Bulunan @ 280 Hattaki Arıza Nedeniyle 15/02/2021 saat 08:30 ile 15:00 Arasında Su Kesintisi yapılacak.

Etkilenen Yerler: Mogan Sevgi çiçeği ile çalı kuşu siteleri.

15 ŞUBAT PAZARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ

KİRAZ CUMHURİYET, İSTİKLAL, YENİ

15.02.2021 saat 08:20 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MERKEZ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

ÖDEMİŞ BIÇAKÇI, PİRİNÇÇİ, OCAKLI, OĞUZLAR, KÜÇÜKAVULCUK, BEYAZITLAR, SEYREKLİ, KARAKOVA

15.02.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI PİRİNÇÇİ, BIÇAKÇI, OCAKLI, OĞUZLAR, KÜÇÜKAVULCUK, BEYAZITLAR, SEYREKLİ, KARAKOVA MAHALLELERİNDE SU KESİ

15 ŞUBAT PAZARTESİ İSU SU KESİNTİSİ

Arslanbey Mah. / Kartepe

15/02/2021 08:00:00 ile 15/02/2021 10:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZA nedeniyle su kesintisi.

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