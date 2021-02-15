2019 yılının Aralık ayında Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede birçok ülkeye yayılarak dünyayı etkisi altına aldı. İlk vaka Türkiye'de 11 Mart 2020'de görüldü. Birçok ülkede olduğu gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ile vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınması sonrası ekonominin tekrar canlanması amacıyla 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle ve kış aylarının gelmesiyle vaka ve ağır hasta sayılarında artış meydana geldi. Bu durum sebebiyle 2020'nin Kasım ayında yeniden uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının hafta içi ve hafta sonları uygulanmasıyla birlikte vaka ve ölü sayılarında beklenen düşüşler yaşanmaya başladı. Fakat mutasyonlu koronavirüs sebebiyle tekrar vakalar artış gösterdi. Bu sebeple Sağlık Bakanlığının açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu doğrultuda 15 Şubat Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

15 ŞUBAT PAZARTESİ TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU| VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldığında haberimizde yer verilecektir...

14 ŞUBAT PAZAR TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, 14 Şubat Pazar günü 104 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 287 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 666 oldu.

14 Şubat Pazar günü 6 bin 910 kişinin koronavirüs tedavisi veya karantinasının bitmesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 475 bin 329'a yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 516 bin 719'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 586 bin 183, vefat sayısı 27 bin 471, ağır hasta sayısı 1230 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.