Üniversitelerin açılma tarihi, gündemde yer alıyor. Üniversite öğrencileri hemen hemen her gün sosyal medya üzerinden okullarının açılması yönünde seslerini duyurmaya çalışıyor. Ancak üniversitelerin açılmasının şu an için iyi bir fikir olmadığını düşünen öğrenciler de yok değil. MEB'den 15 Şubat'ta okulların açılacağı işareti gelirken YÖK'ten ne gibi bir açıklama yapıldı? Peki 15 Şubat'ta üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler 15 Şubat'ta açılıyor mu? Detaylar ve daha fazlası haberimizde...

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerin açılması hakkında son dakika açıklamalarında bulundu.

15 ŞUBAT'TA ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Şunu belirtelim YÖK'ün 15 Şubat'ta üniversitelerin açılmasıyla ilgili bir açıklaması şu an için bulunmuyor. Salgında rahatlamanın olması ve aşılama süreci ile birlikte üniversitelerin açılması da gündeme gelebilir. Başkan Saraç, Sağlık Bakanlığının görüşlerini ikinci dönem için alacaklarını ifade ederken, 'Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı?' sorusuna yanıt verdi.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Üniversitelerin açılış tarihi henüz net değil. En son YÖK Başkanı Yekta Saraç milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği 'üniversiteler yeniden açılacak mı? sorusunu cevapladı. YÖK Başkanı Saraç, "Biz Sağlık Bakanlığının görüşlerini ikinci dönem için ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz." dedi.

YÖK Başkanı Saraç, "YÖK olarak her hafta küresel salgın sürecinde dünyada hangi tedbirlerin alındığını raporluyor, bu verileri de dikkate alıyoruz. Dünyanın gelişmiş üniversitelerinde erken normale dönüşte artan vakalar üzerine hızla yeniden online'a geçtiklerini, yükseköğretimde örnek gösterilen bu ülkelerin net bir tavır koyamamalarının öğrenciler açısından ne denli yıpratıcı olduğunu, kamu sağlığı açısından da ne denli tehdit oluşturduğunu gördük." sözlerini kullandı.

İKİNCİ DÖNEM İÇİN ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberine göre; Saraç, "Öğrencilerimiz tabii ki yüz yüze öğretim istiyor. Onların seslerine kulak tıkamıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Online eğitim, örgün öğretimin alternatifi olamaz. Ancak kamu sağlığını tehdit eden bir durum varsa bakanlığın görüşlerini dikkate almalıyız. Örgün eğitime bütünüyle geçmeye karar verildiğinde sadece İstanbul'a yüz binlerce öğrenci gelecek. Öyle 2-3 ilden değil, bütün illerden öğrenci İstanbul'a aynı tarihlerde gelecek. Belli aralıklarla da kendi il, ilçelerine gitme gelme durumları, yani büyük bir hareketlilik olacak." ifadelerini kullandı.

Saraç, "Bu hareketlilik bütün illerimiz için geçerli. Öğrenci yurtları faktörü de dâhil, bu hareketliliğin bir risk oluşturup oluşturmadığını en iyi tahlil edecek yapı Sağlık Bakanlığı'dır. Biz bu çerçevede Bakanlığın görüşlerini ikinci dönem için de ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz. YÖK olarak yükseköğretimi güçlü koordinasyon ama esnek ve çerçeve kararlar ile, üniversitelerimizin birbirinden farklı şartlarını, imkanlarını gözeterek, onlara hareket serbestisi tanıyarak süreçleri yönetiyoruz." diye konuştu.

AŞI PROGRAMI ÖNEM TAŞIYOR

YÖK, Bakanlıktan öncelikli olarak yükseköğretim kurumlarında görev alan akademik ve idari personelin aşılanması için yazı göndermişti.

İşte gönderilen o yazı " Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelinde kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır" açıklaması yer aldı.