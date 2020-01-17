15 tatil ( Sömestr) ne zaman bitiyor? Yarıyıl tatili ne zaman bitecek 2021?

Milyonlarca öğrenci birinci dönemi koronavirüs gölgesinde uzaktan eğitim şeklinde tamamladı. Okullar ikinci dönem kademeli olarak açılacak. 15 Şubat'ta köy okulları ve anaokullar, 1 Mart'ta ise 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okulları açılacak.

Okulların yüz yüze eğitime başlaması velileri ikiye bölerken, bir yandan da Sömestr tatilinin sonlarına yaklaşılmasıyla ikinci dönemin başlangıç tarihi merak ediliyor. İşte 15 tatilin biteceği ve okulların açılacağı tarihler...

YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN BİTİYOR?

22 Ocak tarihinde başlayan yarıyıl tatili olarak da bilinen 15 tatili MEB takvimine göre haftaya Pazartesi günü bitiyor. Yani yarıyıl tatili 14 Şubat 2021 Pazar günü bitecek ve 15 Şubat 2021 Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak.

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Köy okulları 15 Şubat tarihinde açılacak ve yüz yüze eğitim başlayacak.

1 Mart'ta ilkokullarının tüm sınıf düzeyinde yüz yüze eğitim başlayacak. İlkokul öğrencileri haftanın 2 günü okula devam edecek.1 Mart tarihinden itibaren 8.ve 12.sınıflarda ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim başlayacak.

Bakan Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması