Süper Lig'de son yılların en çekişmeli zirve yarışı!Mesleki Çalışma Programı nedir? Öğretmen seminerleri nasıl olacak 2021?Muharrem İnce açıklıyor: İstifa edecek mi? (CANLI)9 Şubat 2021 BİM kataloğu | BİM Sevgililer Günü ürünleri 2021Öğretmen seminer programı 2021 | EBA mesleki çalışma canlı yayın izle!EBA TV yayın akışı (8-14 Şubat 2021)8 Şubat Pazartesi BİM kataloğu | 8 Şubat 2021 BİM katalog | Kumtel dinamik anstre setİmamoğlu'ndan polemik yaratacak çıkış: 2023'te nasıl olsa Cumhurbaşkanı makamı bize geçecekTopuk dikeni nedir? Topuk dikeni neden olur?Fenerbahçe'de Mesut Özil ilk kez ilk 11 başlayacak!
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. 15 tatil ( Sömestr) ne zaman bitiyor? Yarıyıl tatili ne zaman bitecek 2021?

15 tatil ( Sömestr) ne zaman bitiyor? Yarıyıl tatili ne zaman bitecek 2021?

15 tatil ( Sömestr) ne zaman bitiyor? Yarıyıl tatili ne zaman bitecek 2021? soruları günde. Öğrenci ve velileri yarıyıl tatilinin son günlerini geçiriyor. İşte MEB tarafından yayımlanan takvime göre derslerin ikinci dönem başlama tarihi....

15 tatil ( Sömestr) ne zaman bitiyor? Yarıyıl tatili ne zaman bitecek 2021?

Milyonlarca öğrenci birinci dönemi koronavirüs gölgesinde uzaktan eğitim şeklinde tamamladı. Okullar ikinci dönem kademeli olarak açılacak. 15 Şubat'ta köy okulları ve anaokullar, 1 Mart'ta ise 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okulları açılacak. 

Okulların yüz yüze eğitime başlaması velileri ikiye bölerken, bir yandan da Sömestr tatilinin sonlarına yaklaşılmasıyla ikinci dönemin başlangıç tarihi merak ediliyor. İşte 15 tatilin biteceği ve okulların açılacağı tarihler...

YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN BİTİYOR?

22 Ocak tarihinde başlayan yarıyıl tatili olarak da bilinen 15 tatili MEB takvimine göre haftaya Pazartesi günü bitiyor. Yani yarıyıl tatili 14 Şubat 2021 Pazar günü bitecek ve 15 Şubat 2021 Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak.

15 tatil ( Sömestr) ne zaman bitiyor? Yarıyıl tatili ne zaman bitecek 2021?

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Köy okulları 15 Şubat tarihinde açılacak ve yüz yüze eğitim başlayacak.

1 Mart'ta ilkokullarının tüm sınıf düzeyinde yüz yüze eğitim başlayacak. İlkokul öğrencileri haftanın 2 günü okula devam edecek.1 Mart tarihinden itibaren 8.ve 12.sınıflarda ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim başlayacak.

15 tatil ( Sömestr) ne zaman bitiyor? Yarıyıl tatili ne zaman bitecek 2021?

Bakan Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklamasıBakan Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT