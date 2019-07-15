15 Temmuz 2019 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?
Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 15 Temmuz 2019 Tarihli ve 30832 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı.
15 Temmuz 2019 Tarihli ve 30832 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7183 Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARI
–– Diyanet İşleri Başkanlığında Açık Bulunan İstanbul İl Müftülüğüne, Prof. Dr. Mehmet Emin MAŞALI’nın Görevlendirilmesi Hakkında Karar (Karar: 2019/198)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.
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