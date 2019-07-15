15 Temmuz 2019 Tarihli ve 30832 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?



YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7183 Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

–– Diyanet İşleri Başkanlığında Açık Bulunan İstanbul İl Müftülüğüne, Prof. Dr. Mehmet Emin MAŞALI’nın Görevlendirilmesi Hakkında Karar (Karar: 2019/198)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.