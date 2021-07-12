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15 Temmuz 2021 hastaneler açık mı? Acil servis çalışıyor mu?

Milli bayramlar arasında yer alan 15 Temmuz'da hastanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Biz de haberimizde 15 Temmuz 2021 hastaneler açık mı? Acil servis çalışıyor mu? sorularının yanıtına yer verdik. Detayları haberimizden öğrenebilirsiniz...

15 Temmuz 2021 hastaneler açık mı? Acil servis çalışıyor mu?

15 Temmuz'un yaklaşmasının ardından vatandaşlar hastanelerin durumunu merakla araştırıyor. Resmi tatil olan 15 Temmuzda hastanelerin açık olup olmadığı sorusu akılları kurcalıyor. Biz de  2021 hastaneler açık mı? Acil servis çalışıyor mu? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

15 TEMMUZ 2021 HASTANELER AÇIK MI? ACİL SERVİS ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz darbe girişimi üzerinden tam beş yıl geçti. Milli bayramlar arasında yer alan 15 Temmuz'da hastanelerin hizmet verip vermeyeceği vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasına girdi. 

Hastaneler 15 Temmuz 2021'de açık olacak ancak bazı doktorlar resmi tatil dahilinde çalışmayacak. Genel olarak nöbetçi doktorların bulunacağı hastanelerde bazı doktorlar olmayabilir. Bu nedenle randevusu olan vatandaşların mutlaka gitmeden önce hastane ile irtibat kurması tavsiye edilmektedir. Acil servisler ise çalışmaya devam edecektir.

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DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da kutlanan bir resmî tatildir. 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için genel tatil günü ilan edildi

15 Temmuz 2021 hastaneler açık mı? Acil servis çalışıyor mu?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi ve resmi tatil günleri arasında yer alamktadır.

TBMM'de kabul edilen karar şu şekilde;

"MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı "Kazan İlçesi'nin adı "Kahramankazan" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve 1 Mayıs günü" ibareleri ",1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü" olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."

15 Temmuz 2021 hastaneler açık mı? Acil servis çalışıyor mu?

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