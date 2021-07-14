15 Temmuz 2021 Marmaray ücretsiz mi, bedava mı ? Marmaray kaça kadar açık? Saat kaça kadar çalışıyor?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle İstanbul'da milyonlarca vatandaşın kullandığı Marmaray'ın 15 Temmuz 2021 Perşembe gününde ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. Peki 15 Temmuz 2021 Marmaray ücretsiz mi, bedava mı ? Marmaray kaça kadar açık?
Türkiye'nin geleceğini çalmaya çalışan hain FETÖ'nün gerçekleştirdiği darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. 251 vatandaşımızın şehit olduğu hain kalkışmanın ardından 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanıyor. Bu günde yapılan programlar ile şehitler anılıyor, gazilerimize duyulan minnet ifade ediliyor. Aynı zamanda resmi tatil olarak kayıtlara geçen bugün de vatandaşların etkinliklere gitmeleri için kullandığı ulaşım araçlarının çalışıp çalışmadığı ve ücret alınıp alınmadığı da merak ediliyor. Özellikle Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan Marmaray'ın durumu vatandaşların odağında yer alıyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında 15 Temmuz 2021 Marmaray ücretsiz mi, bedava mı ? Marmaray kaça kadar açık? Saat kaça kadar çalışıyor? sorularına yanıt aranıyor.
15 TEMMUZ 2021 MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI ?
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre 15 Temmuz 2021 Perşembe günü Marmaray ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet verecek.
Resmi Gazete'de yer alan kararda şu ifadelere yer veriliyor:
"15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin beşinci yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 00.00'dan başlayarak, 24.00'a kadar Başkentray ve Marmaray seferlerinden yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1'inci maddesinin birinci fıkrası hükmünde muaftır"
15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE MARMARAY KAÇA KADAR AÇIK? SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?
Marmaray belirlenen saatler kapsamında hizmet vermeye devam edecek. 15 Temmuz 2016 Perşembe günü Marmaray saat 24.00'a ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet verecek.
|İSTASYONLAR (HALKALI YÖNÜNE)
|İLK TREN
|SON TREN
|1. Gebze
|06:00
|22:15
|2. Darıca
|06:03
|22:18
|3. Osmangazi
|06:05
|22:20
|4. Fatih
|06:08
|22:23
|5. Çayırova
|06:10
|22:25
|6. Tuzla
|05:58
|22:29
|7. İçmeler
|06:01
|22:32
|8. Aydıntepe
|06:03
|22:34
|9. Güzelyalı
|06:05
|22:36
|10. Tersane
|06:07
|22:38
|11. Kaynarca
|06:10
|22:41
|12.Pendik
|06:00
|22:44
|13. Yunus
|06:03
|22:47
|14. Kartal
|06:06
|22:50
|15. Başak
|06:09
|22:53
|16. Atalar
|06:11
|22:55
|17. Cevizli
|06:14
|22:58
|18. Maltepe
|06:17
|23:01
|19. Süreyya Plajı
|06:19
|23:03
|20. İdealtepe
|06:21
|23:05
|21. Küçükyalı
|06:23
|23:07
|22. Bostancı
|06:26
|23:10
|23. Suadiye
|06:28
|23:12
|24. Erenköy
|06:31
|23:15
|25. Göztepe
|06:34
|23:18
|26. Feneryolu
|06:36
|23:20
|27. Söğütlüçeşme
|05:55
|23:23
|28. Ayrılıkçeşmesi
|06:00
|23:28
|29. Üsküdar
|06:04
|23:32
|30. Sirkeci
|06:08
|23:36
|31. Yenikapı
|06:11
|23:39
|32. Kazlıçeşme
|06:16
|23:44
|33. Zeytinburnu
|06:20
|23:48
|34. Yenimahalle
|06:11
|23:51
|35. Bakırköy
|06:13
|23:53
|36. Ataköy
|06:15
|23:55
|37. Yeşilyurt
|06:18
|23:58
|38. Yeşilköy
|06:20
|00:00
|39. Florya Akvaryum
|06:24
|00:04
|40. Florya
|06:26
|00:06
|41. Küçükçekmece
|06:29
|00:09
|42. Mustafa Kemal
|06:32
|00:12
|43. Halkalı
|—
|—
|İSTASYONLAR (GEBZE YÖNÜNE)
|İLK TREN
|SON TREN
|1. Halkalı
|06:00
|22:03
|2. Mustafa Kemal
|06:03
|22:06
|3. Küçükçekmece
|06:06
|22:09
|4. Florya
|06:09
|22:12
|5. Florya Akvaryum
|06:11
|22:14
|6. Yeşilköy
|06:14
|22:17
|7. Yeşilyurt
|06:16
|22:19
|8. Ataköy
|06:02
|22:22
|9. Bakırköy
|06:04
|22:24
|10. Yenimahalle
|06:06
|22:26
|11. Zeytinburnu
|05:56
|22:29
|12. Kazlıçeşme
|06:00
|22:33
|13. Yenikapı
|05:51
|22:38
|14. Sirkeci
|05:54
|22:41
|15. Üsküdar
|05:58
|22:45
|16. Ayrılıkçeşmesi
|06:03
|22:50
|17. Söğütlüçeşme
|05:56
|22:54
|18. Feneryolu
|05:59
|22:57
|19. Göztepe
|06:01
|22:59
|20. Erenköy
|06:04
|23:02
|21. Suadiye
|06:07
|23:05
|22. Bostancı
|06:09
|23:07
|23. Küçükyalı
|06:11
|23:09
|24. İdealtepe
|06:13
|23:11
|25. Süreyya Plajı
|06:15
|23:13
|26. Maltepe
|06:04
|23:15
|27. Cevizli
|06:07
|23:18
|28. Atalar
|06:10
|23:21
|29. Başak
|06:12
|23:23
|30. Kartal
|06:15
|23:26
|31. Yunus
|06:18
|23:29
|32. Pendik
|06:05
|23:32
|33. Kaynarca
|06:08
|23:35
|34. Tersane
|06:11
|23:38
|35. Güzelyalı
|06:13
|23:40
|36. Aydıntepe
|06:15
|23:42
|37. İçmeler
|06:17
|23:44
|38. Tuzla
|06:20
|23:47
|39. Çayırova
|06:24
|23:51
|40. Fatih
|06:27
|23:54
|41. Osmangazi
|06:30
|23:57
|42. Darıca
|06:33
|00:00
|43. Gebze
|—
|—
|İSTASYONLAR (ZEYTİNBURNU YÖNÜNE)
|İLK TREN
|SON TREN
|1. Maltepe
|06:09
|23:39
|2. Süreyya Plajı
|06:11
|23:41
|3. İdealtepe
|06:13
|23:43
|4. Küçükyalı
|06:15
|23:45
|5. Bostancı
|06:18
|23:-48
|6. Suadiye
|06:20
|23:50
|7. Erenköy
|06:23
|23:53
|8. Göztepe
|06:26
|23:56
|9. Feneryolu
|06:28
|23:58
|10. Söğütlüçeşme
|06:05
|00:01
|11. Ayrılıkçeşmesi
|06:10
|00:06
|12. Üsküdar
|06:14
|00:10
|13. Sirkeci
|06:18
|00:14
|14. Yenikapı
|06:21
|00:17
|15. Kazlıçeşme
|06:26
|00:22
|16. Zeytinburnu
|—
|—
|İSTASYONLAR (MALTEPE YÖNÜNE)
|İLK TREN
|SON TREN
|1. Zeytinburnu
|05:49
|23:19
|2. Kazlıçeşme
|05:53
|23:23
|3. Yenikapı
|05:58
|23:28
|4. Sirkeci
|06:01
|23:31
|5. Üsküdar
|06:05
|23:35
|6. Ayrılıkçeşmesi
|06:10
|23:40
|7. Söğütlüçeşme
|06:14
|23:44
|8. Feneryolu
|06:17
|23:47
|9. Göztepe
|06:19
|23:49
|10. Erenköy
|06:22
|23:52
|11. Suadiye
|06:25
|23:55
|12. Bostancı
|06:27
|23:57
|13. Küçükyalı
|06:29
|23:59
|14. İdealtepe
|06:31
|00:01
|15. Süreyya Plajı
|06:33
|00:03
|16. Maltepe
|—
|—