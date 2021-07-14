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  3. 15 Temmuz 2021 Marmaray ücretsiz mi, bedava mı ? Marmaray kaça kadar açık? Saat kaça kadar çalışıyor?

15 Temmuz 2021 Marmaray ücretsiz mi, bedava mı ? Marmaray kaça kadar açık? Saat kaça kadar çalışıyor?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle İstanbul'da milyonlarca vatandaşın kullandığı Marmaray'ın 15 Temmuz 2021 Perşembe gününde ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. Peki 15 Temmuz 2021 Marmaray ücretsiz mi, bedava mı ? Marmaray kaça kadar açık?

15 Temmuz 2021 Marmaray ücretsiz mi, bedava mı ? Marmaray kaça kadar açık? Saat kaça kadar çalışıyor?

Türkiye'nin geleceğini çalmaya çalışan hain FETÖ'nün gerçekleştirdiği darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. 251 vatandaşımızın şehit olduğu hain kalkışmanın ardından 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanıyor. Bu günde yapılan programlar ile şehitler anılıyor, gazilerimize duyulan minnet ifade ediliyor. Aynı zamanda resmi tatil olarak kayıtlara geçen bugün de vatandaşların etkinliklere gitmeleri için kullandığı ulaşım araçlarının çalışıp çalışmadığı ve ücret alınıp alınmadığı da merak ediliyor. Özellikle Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan Marmaray'ın durumu vatandaşların odağında yer alıyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında 15 Temmuz 2021 Marmaray ücretsiz mi, bedava mı ? Marmaray kaça kadar açık? Saat kaça kadar çalışıyor? sorularına yanıt aranıyor.

15 Temmuz 2021 Marmaray ücretsiz mi, bedava mı ? Marmaray kaça kadar açık? Saat kaça kadar çalışıyor?

15 TEMMUZ 2021 MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI ?

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre 15 Temmuz 2021 Perşembe günü Marmaray ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet verecek.

Resmi Gazete'de yer alan kararda şu ifadelere yer veriliyor:

"15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin beşinci yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 00.00'dan başlayarak, 24.00'a kadar Başkentray ve Marmaray seferlerinden yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1'inci maddesinin birinci fıkrası hükmünde muaftır"

15 Temmuz 2021 Marmaray ücretsiz mi, bedava mı ? Marmaray kaça kadar açık? Saat kaça kadar çalışıyor?

15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE MARMARAY KAÇA KADAR AÇIK? SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Marmaray belirlenen saatler kapsamında hizmet vermeye devam edecek. 15 Temmuz 2016 Perşembe günü Marmaray saat 24.00'a ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet verecek.

İSTASYONLAR (HALKALI YÖNÜNE)İLK TRENSON TREN
1. Gebze06:0022:15
2. Darıca 06:0322:18
3. Osmangazi  06:0522:20
4. Fatih 06:0822:23
5. Çayırova 06:1022:25
6. Tuzla 05:5822:29
7. İçmeler 06:0122:32
8. Aydıntepe 06:0322:34
9. Güzelyalı 06:0522:36
10. Tersane 06:0722:38
11. Kaynarca 06:1022:41
12.Pendik06:0022:44
13. Yunus  06:0322:47
14. Kartal 06:0622:50
15. Başak06:0922:53
16. Atalar 06:1122:55
17. Cevizli 06:1422:58
18. Maltepe 06:1723:01
19. Süreyya Plajı 06:1923:03
20. İdealtepe 06:2123:05
21. Küçükyalı 06:2323:07
22. Bostancı 06:2623:10
23. Suadiye 06:2823:12
24. Erenköy 06:3123:15
25. Göztepe 06:3423:18
26. Feneryolu 06:3623:20
27. Söğütlüçeşme05:5523:23
28. Ayrılıkçeşmesi 06:0023:28
29. Üsküdar  06:0423:32
30. Sirkeci06:0823:36
31. Yenikapı06:1123:39
32. Kazlıçeşme06:1623:44
33. Zeytinburnu 06:2023:48
34. Yenimahalle 06:1123:51
35. Bakırköy 06:1323:53
36. Ataköy06:1523:55
37. Yeşilyurt 06:1823:58
38. Yeşilköy 06:2000:00
39. Florya Akvaryum 06:2400:04
40. Florya 06:2600:06
41. Küçükçekmece 06:2900:09
42. Mustafa Kemal 06:3200:12
43. Halkalı
İSTASYONLAR (GEBZE YÖNÜNE)İLK TRENSON TREN
1. Halkalı06:0022:03
2. Mustafa Kemal 06:0322:06
3. Küçükçekmece 06:0622:09
4. Florya 06:0922:12
5. Florya Akvaryum 06:1122:14
6. Yeşilköy 06:1422:17
7. Yeşilyurt 06:1622:19
8. Ataköy06:0222:22
9. Bakırköy 06:0422:24
10. Yenimahalle 06:0622:26
11. Zeytinburnu 05:5622:29
12. Kazlıçeşme06:0022:33
13. Yenikapı05:5122:38
14. Sirkeci05:5422:41
15. Üsküdar  05:5822:45
16. Ayrılıkçeşmesi 06:0322:50
17. Söğütlüçeşme05:5622:54
18. Feneryolu 05:5922:57
19. Göztepe 06:0122:59
20. Erenköy 06:0423:02
21. Suadiye 06:0723:05
22. Bostancı 06:0923:07
23. Küçükyalı 06:1123:09
24. İdealtepe 06:1323:11
25. Süreyya Plajı 06:1523:13
26. Maltepe 06:0423:15
27. Cevizli 06:0723:18
28. Atalar 06:1023:21
29. Başak06:1223:23
30. Kartal 06:1523:26
31. Yunus  06:1823:29
32. Pendik06:0523:32
33. Kaynarca 06:0823:35
34. Tersane 06:1123:38
35. Güzelyalı 06:1323:40
36. Aydıntepe 06:1523:42
37. İçmeler 06:1723:44
38. Tuzla 06:2023:47
39. Çayırova 06:2423:51
40. Fatih 06:2723:54
41. Osmangazi  06:3023:57
42. Darıca 06:3300:00
43. Gebze

15 Temmuz 2021 Marmaray ücretsiz mi, bedava mı ? Marmaray kaça kadar açık? Saat kaça kadar çalışıyor?

İSTASYONLAR (ZEYTİNBURNU YÖNÜNE)İLK TRENSON TREN
1. Maltepe 06:0923:39
2. Süreyya Plajı 06:1123:41
3. İdealtepe 06:1323:43
4. Küçükyalı 06:1523:45
5. Bostancı 06:1823:-48
6. Suadiye 06:2023:50
7. Erenköy 06:2323:53
8. Göztepe 06:2623:56
9. Feneryolu 06:2823:58
10. Söğütlüçeşme06:0500:01
11. Ayrılıkçeşmesi 06:1000:06
12. Üsküdar  06:1400:10
13. Sirkeci06:1800:14
14. Yenikapı06:2100:17
15. Kazlıçeşme06:2600:22
16. Zeytinburnu 
İSTASYONLAR (MALTEPE YÖNÜNE)İLK TRENSON TREN
1. Zeytinburnu 05:4923:19
2. Kazlıçeşme05:5323:23
3. Yenikapı05:5823:28
4. Sirkeci06:0123:31
5. Üsküdar  06:0523:35
6. Ayrılıkçeşmesi 06:1023:40
7. Söğütlüçeşme06:1423:44
8. Feneryolu 06:1723:47
9. Göztepe 06:1923:49
10. Erenköy 06:2223:52
11. Suadiye 06:2523:55
12. Bostancı 06:2723:57
13. Küçükyalı 06:2923:59
14. İdealtepe 06:3100:01
15. Süreyya Plajı 06:3300:03
16. Maltepe 
Tayfun Altuntaş
Editör
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