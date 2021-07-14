Türkiye'nin geleceğini çalmaya çalışan hain FETÖ'nün gerçekleştirdiği darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. 251 vatandaşımızın şehit olduğu hain kalkışmanın ardından 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanıyor. Bu günde yapılan programlar ile şehitler anılıyor, gazilerimize duyulan minnet ifade ediliyor. Aynı zamanda resmi tatil olarak kayıtlara geçen bugün de vatandaşların etkinliklere gitmeleri için kullandığı ulaşım araçlarının çalışıp çalışmadığı ve ücret alınıp alınmadığı da merak ediliyor. Özellikle Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan Marmaray'ın durumu vatandaşların odağında yer alıyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında 15 Temmuz 2021 Marmaray ücretsiz mi, bedava mı ? Marmaray kaça kadar açık? Saat kaça kadar çalışıyor? sorularına yanıt aranıyor.

15 TEMMUZ 2021 MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI ?

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre 15 Temmuz 2021 Perşembe günü Marmaray ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet verecek.

Resmi Gazete'de yer alan kararda şu ifadelere yer veriliyor:

"15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin beşinci yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 00.00'dan başlayarak, 24.00'a kadar Başkentray ve Marmaray seferlerinden yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1'inci maddesinin birinci fıkrası hükmünde muaftır"

15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE MARMARAY KAÇA KADAR AÇIK? SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Marmaray belirlenen saatler kapsamında hizmet vermeye devam edecek. 15 Temmuz 2016 Perşembe günü Marmaray saat 24.00'a ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet verecek.

İSTASYONLAR (HALKALI YÖNÜNE) İLK TREN SON TREN 1. Gebze 06:00 22:15 2. Darıca 06:03 22:18 3. Osmangazi 06:05 22:20 4. Fatih 06:08 22:23 5. Çayırova 06:10 22:25 6. Tuzla 05:58 22:29 7. İçmeler 06:01 22:32 8. Aydıntepe 06:03 22:34 9. Güzelyalı 06:05 22:36 10. Tersane 06:07 22:38 11. Kaynarca 06:10 22:41 12.Pendik 06:00 22:44 13. Yunus 06:03 22:47 14. Kartal 06:06 22:50 15. Başak 06:09 22:53 16. Atalar 06:11 22:55 17. Cevizli 06:14 22:58 18. Maltepe 06:17 23:01 19. Süreyya Plajı 06:19 23:03 20. İdealtepe 06:21 23:05 21. Küçükyalı 06:23 23:07 22. Bostancı 06:26 23:10 23. Suadiye 06:28 23:12 24. Erenköy 06:31 23:15 25. Göztepe 06:34 23:18 26. Feneryolu 06:36 23:20 27. Söğütlüçeşme 05:55 23:23 28. Ayrılıkçeşmesi 06:00 23:28 29. Üsküdar 06:04 23:32 30. Sirkeci 06:08 23:36 31. Yenikapı 06:11 23:39 32. Kazlıçeşme 06:16 23:44 33. Zeytinburnu 06:20 23:48 34. Yenimahalle 06:11 23:51 35. Bakırköy 06:13 23:53 36. Ataköy 06:15 23:55 37. Yeşilyurt 06:18 23:58 38. Yeşilköy 06:20 00:00 39. Florya Akvaryum 06:24 00:04 40. Florya 06:26 00:06 41. Küçükçekmece 06:29 00:09 42. Mustafa Kemal 06:32 00:12 43. Halkalı — —

İSTASYONLAR (GEBZE YÖNÜNE) İLK TREN SON TREN 1. Halkalı 06:00 22:03 2. Mustafa Kemal 06:03 22:06 3. Küçükçekmece 06:06 22:09 4. Florya 06:09 22:12 5. Florya Akvaryum 06:11 22:14 6. Yeşilköy 06:14 22:17 7. Yeşilyurt 06:16 22:19 8. Ataköy 06:02 22:22 9. Bakırköy 06:04 22:24 10. Yenimahalle 06:06 22:26 11. Zeytinburnu 05:56 22:29 12. Kazlıçeşme 06:00 22:33 13. Yenikapı 05:51 22:38 14. Sirkeci 05:54 22:41 15. Üsküdar 05:58 22:45 16. Ayrılıkçeşmesi 06:03 22:50 17. Söğütlüçeşme 05:56 22:54 18. Feneryolu 05:59 22:57 19. Göztepe 06:01 22:59 20. Erenköy 06:04 23:02 21. Suadiye 06:07 23:05 22. Bostancı 06:09 23:07 23. Küçükyalı 06:11 23:09 24. İdealtepe 06:13 23:11 25. Süreyya Plajı 06:15 23:13 26. Maltepe 06:04 23:15 27. Cevizli 06:07 23:18 28. Atalar 06:10 23:21 29. Başak 06:12 23:23 30. Kartal 06:15 23:26 31. Yunus 06:18 23:29 32. Pendik 06:05 23:32 33. Kaynarca 06:08 23:35 34. Tersane 06:11 23:38 35. Güzelyalı 06:13 23:40 36. Aydıntepe 06:15 23:42 37. İçmeler 06:17 23:44 38. Tuzla 06:20 23:47 39. Çayırova 06:24 23:51 40. Fatih 06:27 23:54 41. Osmangazi 06:30 23:57 42. Darıca 06:33 00:00 43. Gebze — —

İSTASYONLAR (ZEYTİNBURNU YÖNÜNE) İLK TREN SON TREN 1. Maltepe 06:09 23:39 2. Süreyya Plajı 06:11 23:41 3. İdealtepe 06:13 23:43 4. Küçükyalı 06:15 23:45 5. Bostancı 06:18 23:-48 6. Suadiye 06:20 23:50 7. Erenköy 06:23 23:53 8. Göztepe 06:26 23:56 9. Feneryolu 06:28 23:58 10. Söğütlüçeşme 06:05 00:01 11. Ayrılıkçeşmesi 06:10 00:06 12. Üsküdar 06:14 00:10 13. Sirkeci 06:18 00:14 14. Yenikapı 06:21 00:17 15. Kazlıçeşme 06:26 00:22 16. Zeytinburnu — —