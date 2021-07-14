15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişimi sonrasında, ülkemiz büyük kayıplar verdi. FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde, halk darbeye dur demek için sokaklara döküldü. Darbeciler tarafından vatandaşların üzerine ateş açılması sonucunda, çok sayıda masum insan hayatını kaybetmişti. Türk tarihinin kara lekesi olarak kayıtlara geçen 15 Temmuz resmi tatil olarak anılmaya başladı. Bunun üzerine vatandaşlar 15 Temmuz 2021 özel sektöre tatil mi? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...

15 TEMMUZ 2021 ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ?

TBMM'de kabul edilen kararla resmi tatil edilen 15 Temmuz günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil ilan edilmişti. Bu tarihin resmi tatil olması nedeniyle sadece memurlara değil özel sektör çalışanlarına da izin hakkı bulunmaktadır.

BAYRAM TATİLİ GÜNLERİ

17 Temmuz 2021 Cumartesi (hafta sonu)

18 Temmuz 201 Pazar (hafta sonu)

19 Temmuz 2021 Pazartesi (yarım gün resmi tatil) Kurban Bayramı arifesi

20 Temmuz 2021 Salı (resmi tatil) Kurban Bayramı 1. günü

21 Temmuz 2021 Çarşamba (resmi tatil) Kurban Bayramı 2. günü

22 Temmuz 2021 Perşembe (resmi tatil) Kurban Bayramı 3. günü

23 Temmuz 2021 Cuma (resmi tatil) Kurban Bayramı 4. günü

24 Temmuz 2021 Cumartesi (hafta sonu)

25 Temmuz 2021 Pazar (hafta sonu)

15-16 TEMMUZ RESMİ TATİL OLACAK MI?

Kurban Bayramı tatilinin gelmesi bakımından, vatandaşlar 16 Temmuz'un 15 Temmuz tatili ile birleştirilip birleştirilmeyeceğini merak etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada 15 Temmuz 2021 Perşembe günü resmi tatil olacak ancak 16 Temmuz 2021 Cuma günü resmi tatil olmayacak ve mesai yapılacak.

15 TEMMUZ BANKALAR, PTT, NOTER VE KARGOLAR AÇIK MI?

Perşembe gününe denk gelen 15 Temmuz resmi tatil olması bakımından, çalışanlar idari izinli sayılacaklardır. Bankalar resmi tatil olmasından dolayı 15 Temmuz gününde kapalı olacak ve kargolar 15 Temmuz gününde posta teslimi yapmayacaklar ve şubelerini kapalı durumda tutacaklardır.