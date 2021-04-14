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15 Temmuz 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

15 Temmuz 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 15 Temmuz 2021 Perşembe maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

15 Temmuz 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 15 Temmuz 2021 Perşembe  bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

15 Temmuz 2021 Perşembe gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...


12:00
Dinamo Moskova - Jablonec
Hazırlık Maçı
Dinamo Moskova Youtube

15:00
Dinamo Moskova - MTK Budapeşte
Hazırlık Maçı
Dinamo Moskova Youtube

16:00
Viktoria Plzen - Arsenal Tula
Hazırlık Maçı
Viktoria Plzen Youtube

16:00
Kocaelispor - Antalyaspor
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

17:00
Fenerbahçe - Csikszereda
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

18:30
MuSa - PK 35
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Kasımpaşa - İstanbulspor
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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