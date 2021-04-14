15 Temmuz 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 15 Temmuz 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

15 Temmuz 2021 Perşembe gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



12:00

Dinamo Moskova - Jablonec

Hazırlık Maçı

Dinamo Moskova Youtube



15:00

Dinamo Moskova - MTK Budapeşte

Hazırlık Maçı

Dinamo Moskova Youtube



16:00

Viktoria Plzen - Arsenal Tula

Hazırlık Maçı

Viktoria Plzen Youtube



16:00

Kocaelispor - Antalyaspor

Hazırlık Maçı

Yayın Yok



17:00

Fenerbahçe - Csikszereda

Hazırlık Maçı

Yayın Yok



18:30

MuSa - PK 35

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Kasımpaşa - İstanbulspor

Hazırlık Maçı

Yayın Yok

