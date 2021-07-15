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15 Temmuz 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı | Kefaret yeni bölümüyle FOX TV'de

Fox TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanalda hemen ardından Şef Akademi Doğada yayınlanıyor. Akşam ise sevilen dizi Kefaret yeni bölümüyle Fox TV ekranlarında oluyor. İşte 15 Temmuz 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı...

15 Temmuz 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı | Kefaret yeni bölümüyle FOX TV'de

Fox TV'de bugün ne var? 08.00'da Çalar Saat ekranlarda olurken 16.30'da Fulya ile Umudun Olsun yayınlanıyor. Akşam ise finale bir bölüm kalan Kefaret dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 15 Temmuz 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı...

15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI 

08.00 Çalar Saat

11.00 Şef Akademi Doğada

14.00 Kefaret

16.30 Fulya ile Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Kefaret

{TITLE_STRIP}Kefaret dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Kefaret dizisi final ne zaman?

{TITLE_STRIP}Fulya ile Umudun Olsun ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

 

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