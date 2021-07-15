15 Temmuz 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı | Kefaret yeni bölümüyle FOX TV'de Fox TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanalda hemen ardından Şef Akademi Doğada yayınlanıyor. Akşam ise sevilen dizi Kefaret yeni bölümüyle Fox TV ekranlarında oluyor. İşte 15 Temmuz 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı...

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